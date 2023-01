Browser Tabs wiederherstellen: Dieser einfache Trick hilft dir in sekundenschnelle

Unzählige Tabs sind in deinem Browser geöffnet – womöglich sogar in verschiedenen Fenstern. Und doch reicht ein falscher Klick und alle Tabs sind weg. Hast du sogar wichtige Tabs im Browser offen, ist das mehr als ärgerlich. Allerdings gibt es keinen Grund zur Sorge: Tabs lassen sich ganz einfach mit einem „Trick“ wiederherstellen.

Das musst du vorab wissen

Unabhängig vom Browser, den du benutzt, kannst du die geschlossene Sitzung per Tastenkombination wieder öffnen. Dafür drückst du „Strg“, „Shift“ und „T“ zeitgleich, sobald du dich im Browser befindest. Voraussetzung für diese Funktion ist zwar Windows 11, die Tastenkombination lässt sich dafür aber in vielen Browsern nutzen – beispielsweise mit Chrome, Firefox oder Edge. Unter MacOS funktioniert es mit der Kombination „cmd“, „Shift“ und „T“.

Tabs wiederherstellen: So funktioniert es in Firefox

Wenn du dir Tastenkombinationen nur schwer merken kannst, gibt es direkt im Browser auch einfache Alternativen. Unter Firefox kannst du die geschlossenen Browser Tabs über die Chronik wie folgt erneut öffnen:

Gehe mit der Maus auf die Menüleiste rechts oben im Fenster und wähle den Unterpunkt „Chronik“ aus. Falls die Menüleiste nicht automatisch angezeigt wird, kannst du sie per Rechtsklick anzeigen. Hast du auf „Chronik“ geklickt, rollt sich ein weiteres Menü aus. In diesem ist „Vorherige Sitzung wiederherstellen“ vermerkt. Das ist dein Stichwort, um alle geschlossenen Tabs wieder zu öffnen. Möchtest du hingegen nur einzelne Tabs wiederherstellen, geht das über den Menü-Unterpunkt „Kürzlich geschlossene Tabs“.

Browser-Sitzung wiederherstellen: So klappt es unter Chrome

Ähnlich wie bei Firefox funktioniert die Wiederherstellung auch in Chrome. Ist das Browserfenster geöffnet, findest du oben rechts drei Punkte. Klickst du mit der Maus darauf, öffnet sich ein Menü, in dem als vierter Punkt „Verlauf“ steht. Unter diesem Menüpunkt gibt es „Kürzlich geschlossene“ Tabs, die im Menü aufgelistet werden. So kannst du entweder einzelne oder alle Tabs wiederherstellen.

Alternativ kannst du auch mit der rechten Maustaste auf einen neuen Tab klicken. Es öffnet sich ein kleines Fenster, in dem „Geschlossenen Tab wieder öffnen“ steht.

Webseite wiederherstellen mit Microsoft Edge

Auch beim neuen Microsoft Edge ist das Wiederherstellen von Browser Tabs und Webseiten kein Hexenwerk. Es funktioniert im Prinzip wie bei Chrome und Firefox auch.

Öffne Microsoft Edge und gehe zu der Menüleiste, die du oben rechts an den drei Punkten erkennst. Gehe dort zu „Verlauf“. Hier findest du alle Webseiten, die du in der vergangenen Stunde besucht hast.

Beim alten Microsoft Edge (mit einem E als Logo) gehst du wie folgt vor:

Öffne Microsoft Edge und gehe zu der Menüleiste, die du oben rechts an den drei Punkten erkennst. Wähle den Menüpunkt „Einstellungen“. Gehe dort zu „Verlauf“. Hier findest du alle Webseiten, die du in der vergangenen Stunde besucht hast.

Eine schnelle Variante ist, Microsoft Edge erneut zu öffnen und mit der rechten Maustaste auf den neuen, offenen Tab zu klicken. Dort wird dann die Option „Geschlossene Tabs erneut öffnen“.

Tabs wiederherstellen in Safari

Im Apple-Browser Safari ist das Wiederherstellen von Tabs ebenfalls sehr einfach möglich und funktioniert wie bei den anderen Browsern.

Öffne Safari und klicke auf der Menüleiste oben im Bildschirm auf „Verlauf“. Hier findest du alle besuchten Webseiten und kannst auch geschlossene Tabs wiederherstellen.

Wenn du bei Safari lange mit der Maus auf das Feld zum Öffnen eines neuen Tabs klickst, werden dir deine zuletzt geschlossenen Tabs angezeigt. Von hier aus lassen sie sich einfach wieder öffnen.

Wenn alle Stricke reißen: Der Verlauf hilft aus

Hat die Tastenkombination nicht funktioniert oder die Browser Tabs, die du benötigst, sind schon ein wenig älter, gibt es einen letzten Trick, um eine Webseite wiederzufinden. Dafür besuchst du deine Chronik beziehungsweise Verlauf. Diese findet sich in Browsern ebenfalls oben rechts in der Menüleiste. Hier kannst du Internetseiten suchen, die du vor einigen Tagen oder sogar vor Wochen besucht hast.