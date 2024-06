Neuigkeiten bei Disney+: Das ändert sich im Juli

Bei Disney+ kommen mehrmals wöchentlich neue Inhalte auf die Plattform. Dabei werden bei Serien mal ganze Staffeln online gestellt, mal nur einzelne Folgen. Immer wieder findest du auch Filme, sogar Blockbuster, unter den Neuerscheinungen. Denn das Disney-Imperium ist weitaus größer, als nur Donald Duck und Micky Maus. Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic gehören ebenso zu Disney+ dazu wie Serien und Filme der Disney Kreativstudios, darunter Disney Television Studios (20th Television und ABC Signature), FX Productions, 20th Century Studios und Searchlight.

Monatlich kostet dich die Premium-Version jetzt 11,99 Euro, im Jahresabonnement werden 119,90 Euro fällig. Im Jahresabo sind das rund 30 Euro Aufschlag für eine Funktion, die bisher enthalten war. Im Monatsabo summieren sich die Kosten sogar auf 36 Euro mehr, die du zahlen musst. Die werbeunterstützte Version kostet 5,99 Euro monatlich.

Disney+ bezeichnet sich selbst inzwischen als einen Streaming-Service für Abonnenten ab 18 Jahren. Das ist allein aus rechtlichen Gründen erforderlich. Aber natürlich gibt es auch Inhalte für Kinder. Um sicherzustellen, dass Disney+ für Zuschauer aller Altersgruppen geeignet ist, bietet die Kindersicherung die Möglichkeit, den Zugriff auf Inhalte für bestimmte Profile auf der Grundlage von Altersfreigaben zu beschränken. Auch lässt sich eine PIN hinzuzufügen, um Profile mit Zugriff auf Inhalte für Erwachsene zu sperren.

Juli 2024 wird zum Seriensommer

Im Juli gibt es Neuigkeiten bei Disney+ für alle Serienfans und Binge-Watcher. In der spannenden 20. Staffel von „Grey’s Anatomy“ begleitet das Publikum erneut die Ärzte ins Grey Sloan Memorial Hospitals. Parallel dazu treten die Mitglieder der Seattle Feuerwache 19 in der siebten und letzten Staffel von „Seattle Firefighters – Die jungen Helden“ ein letztes Mal als Ersthelfer an, um Leben zu retten und dabei ihre eigenen aufs Spiel zu setzen​. Auch Comedy-Fans kommen nicht zu kurz: „Futurama“ startet endlich in eine neue Staffel. Auch alle bisherigen Staffeln von „Futurama“, „Seattle Firefighters – Die jungen Helden“ und „Grey’s Anatomy“ sind auf Disney+ zum Streamen verfügbar.

Für noch mehr Unterhaltung sorgen alle 34 Staffeln von „Die Simpsons“ und „Family Guy“ – beide garantieren mit ihrer einzigartigen Erwachsenen-Comedy viele Lacher. Sitcom-Liebhaber können sich auf alle Staffeln von „How I Met Your Mother“ und „Modern Family“ freuen, die ebenfalls auf Disney+ gestreamt werden können.

Under the Bridge: ab 10. Juli

„Under the Bridge“ nach dem Buch der gefeierten Autorin Rebecca Godfrey schildert die wahre Geschichte der vierzehnjährigen Reena Virk (Vritika Gupta), die im Jahr 1997 auf dem Weg zu einer Party verschwand und nie nach Hause zurückkehrte. Die aus der Perspektive von Godfrey (Riley Keough) und einer örtlichen Polizistin (Lily Gladstone) erzählte Serie führt uns in die verborgene Welt der Mädchen unter Mordanklage – und enthüllt erschreckende Tatsachen über den unwahrscheinlichen Mörder.

Alle Neustarts bei Disney+ im Juli im Überblick

1. Juli

„Seattle Firefighters – Die jungen Helden“ – Staffel 7

„Grey’s Anatomy“ – Staffel 20

3. Juli

Red Swan – Staffel 1 (Star) (OV/UT)

Wu-Tang: An American Saga – Staffel 3 (Star)

4. Juli

Land of Tanabata – Staffel 1 (Star) (OV/UT)

Der Geist und Molly McGee – Neue Folgen der 2. Staffel (Disney)

„Bluey Kurzgeschichten“ Batch 1

Noch nicht ganz tot“ – Staffel 2

5. Juli

Bullenhaie auf Beutejagd (National Geographic)

10. Juli

Micky Maus: Spielhaus – Neue Folgen der 2. Staffel (Disney)

„Under the Bridge“

12. Juli

Bullenhai vs. Hammerhai (National Geographic)

„Descendants: The Rise of Red“

17. Juli

„9-1-1: Notruf L.A.“ – Staffel 7

Farm Dreams – Staffel 1 (National Geographic)

08:15 – Staffel 1 (Star) (OV/UT)

Club Houdini – Staffel 1 & 2 (Disney) (OV/UT)

Welpen Freunde – Staffel 3-5 (Disney)

Penny on M.A.R.S. – Staffel 1 (Disney) (OV/UT)

19. Juli

Königinnen der Haie (National Geographic)

24. Juli

Haie auf Angriff – Den Jägern auf der Spur (National Geographic)

FX’s „The Veil“

29. Juli

Futurama“ – Staffel 12

x31. Juli

Triff Spidey und seine Super-Freunde – Staffel 3 (Marvel)

