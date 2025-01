Neuer TV-Sender für Deutschland: ProAcht ist da!

Viele TV-Nutzer wundern sich in diesen Stunden, was aus dem gewohnten Programm von ProSieben geworden ist. Denn nahezu das komplette Programmdesign des Senders hat einen Wandel erfahren und begrüßt Zuschauer jetzt als ProAcht. Selbst seine Pressemitteilungen verschickt der Sender in diesen Tagen unter neuem Namen. Sogar E-Mail-Adressen von Mitarbeitern wurden entsprechend angepasst. Doch viel mehr als ein (teurer) Marketing-Stunt ist all das nicht. Schon nächste Woche kehrt ProSieben zurück.

Joko & Klaas machen aus ProSieben ProAcht

Verantwortlich für die Umbenennung von ProSieben auf ProAcht sind die beiden Sender-Zugpferde Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. Sie haben am 1. Januar die Neujahrsgala von „Joko & Klaas gegen ProSieben“ gewonnen und einen ganz besonderen Preis erspielt. Eine ganze Woche lang dürfen sie ProSieben nach ihren Wünschen umbenennen. Die Wahl fiel auf ProAcht. „Wir werden diesen Sender in eine neue Ära katapultieren“, heißt es in einer entsprechenden Ankündigung rund um den „magischen Moment der Fernsehgeschichte“, wie es Winterscheidt nennt.

Hannes Hiller, Senderchef von ProAcht sagt: „Die Umbenennung zu ProAcht ist ein Mammutprojekt für unseren gesamten Sender. Sämtliche Sendungen, die innerhalb der Woche ausgestrahlt werden, wurden vorab gesichtet und mit ProAcht-Nennung nachvertont. Alle Trailer, Werbebanner, Station-IDs, Mikrofonschützer, Impressumstafeln sowie unsere Online-Kanäle und Presseseiten sind ab sofort auf ProAcht angepasst.“ Schmakerl für TV-Nostalgiker: Selbst der Videotext von ProSieben ist jetzt im ProAcht-Design gehalten.

Eine gewisse Nähe zu ProSieben ist dem neuen ProAcht-Logo nicht abzusprechen.

Eine ganze Woche lang, dann kehrt ProSieben zurück

Nur im elektronischen Programmführer (EPG) auf dem Fernseher erscheint weiterhin der Name ProSieben. „Wir müssten von allen Zuschauern verlangen, dass sie einen Sendersuchlauf starten, um dann ProAcht zu finden“, so Senderchef Hiller. Offenbar etwas zu viel des Guten. Auch die Domain prosieben.de ist weiter geschaltet, die Inhalte erstrahlen aber ebenfalls im neuen Design von ProAcht. Die URL proacht.de leitet derweil auf die Mediathek von Joyn respektive ProAcht um. Noch bis nach der Ausstrahlung von „TV total“ am Mittwoch, 8. Januar, um 20:15 Uhr, wird ProAcht auf Sendung sein. Danach erfolgt die erneute Umbenennung zurück zu ProSieben.