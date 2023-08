Neuer Mobilfunk-Discounter im Telekom-Netz

Bald ist in Deutschland ein neuer Mobilfunk-Discounter nutzbar. Und das im vielfach ausgezeichneten Netz der Deutschen Telekom: Variatel. Dabei handelt es sich um einen sogenannten Ethno-Anbieter. Er möchte als Zielgruppe primär jenen Kundenkreis ansprechen, der zu erschwinglichen Preisen Freunde und Familie im Ausland erreichen möchte.

Variatel startet im Telekom-Netz: Neuer Ethno-Discounter

Angeboten werden fünf Prepaid-Tarife (Varia S bis Varia XXL), von denen vier als Pauschaltarif nutzbar sind. Es handelt sich bei diesen vier Tarifen also um Allnet-Flatrates, die mit dem Handy unbegrenzt viele Telefonate innerhalb Deutschlands möglich machen; in alle hierzulande verfügbaren Fest- und Mobilfunknetze. Auch Standard-SMS sind innerhalb Deutschlands und im EU-Roaming ohne Aufpreis inklusive. Die zudem enthaltene Internet-Flatrate lässt sich mit bis zu 25 Mbit/s im Downstream nutzen. Und: Auch ein gewisses Volumen an Telefonaten in ausländische Netze ist über den vierwöchigen Nutzungszeitraum in vier Tarifen von Variatel inklusive.

Im Detail stehen die folgenden Tarife zu Wahl:

9,99 Euro / 28 Tage: 4 GB LTE-Datenvolumen, 200 Minuten in alle deutschen Netze und 30 EU-Länder, Community-Flatrate (Vario S)

14,99 Euro / 28 Tage: 6 GB LTE-Datenvolumen, 150 Minuten in 30 EU-Länder, 100 Minuten in 35 weitere Länder (Vario M)

19,99 Euro / 28 Tage: 13 GB LTE-Datenvolumen, 300 Minuten in 30 EU-Länder, 200 Minuten in 35 weitere Länder (Vario L)

24,99 Euro / 28 Tage: 18 GB LTE-Datenvolumen, 300 Minuten in 30 EU-Länder, 200 Minuten in 35 weitere Länder (Vario XL)

19,99 Euro / 28 Tage: 20 GB LTE-Datenvolumen, 500 Minuten in 30 EU-Länder, 500 Minuten in 52 weitere Länder (Vario XXL)

Ergänzend dazu stehen für die Nutzung innerhalb Deutschlands und der EU drei Datentarife zur Verfügung. 3 GB LTE-Datenvolumen kosten 9,99 Euro pro 28 Tagen, 5 GB sind im gleichen Zeitraum für 14,99 Euro nutzbar. Und wer sich den Tarif DataPlus 10 GB sichert, kann für 19,99 Euro vier Wochen lang bis zu 10 GB mit maximal 25 Mbit/s im Downstream verwenden.

Tarife sind klar, Vertrieb noch nicht gestartet

Variatel verfügt nach eigenen Angaben über ein deutschlandweites Vertriebsnetz mit über 1.000 Verkaufsstellen mit Schwerpunkt auf ethnischen Produkten. Hilfreich wäre es sicherlich, auf der eigenen Homepage die entsprechenden Verkaufspunkte zu nennen. Das ist derzeit aber noch nicht der Fall. Auch eine Online-Bestellung der angebotenen Handytarife ist momentan noch nicht möglich. Auf seinen Social-Media-Kanälen spricht der Anbieter bisher nur davon, dass alle Tarife „bald verfügbar“ sein sollen.