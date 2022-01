Neue WLAN-Router: FritzBox 6690 Cable / FritzBox 4060 jetzt verfügbar

Wer schnell im Internet surfen möchte, benötigt einen passenden WLAN-Router. Der deutsche Hersteller AVM kündigt jetzt zwei neu verfügbare Modelle an. Während die FritzBox 6690 Cable für den Einsatz an Kabel-Internetanschlüssen gedacht ist, richtet sich die FritzBox 4060 an Personen, die zum Beispiel ein klassisches Kabel-, Glasfaser oder DSL-Modem kurzerhand um einen WLAN-Zugang erweitern möchten.

FritzBox 6690 Cable: Neues Kabel-Flaggschiff

WLAN-Router von AVM, die an Kabelanschlüssen nutzbar sind, gibt es schon einige. Etwa die FritzBox 6590 Cable oder auch die FritzBox 6660 Cable (Test). Jetzt kündigt AVM ein neues Top-Modell an: die FritzBox 6690 Cable. Neu ausgestattet ist dieser Kabel-WLAN-Router unter anderem mit WiFi 6. Es sind also besonders schnelle kabellose Internetverbindungen möglich, wenn das mit dem Router verbundene Endgerät ebenfalls WiFi-6-fähig ist.

In der Spitze sind mit der FritzBox 6690 Cable per DOCSIS-3.1 und Kanalbündelung Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 6 GBit/s im Downstream und 2 GBit/s im Upstream möglich. Externe Geräte lassen sich auch über einen 2,5-Gigabit- und drei Gigabit-LAN-Ports sowie zwei USB-3.0-Anschlüsse mit dem neuen Kabel-WLAN-Router von AVM verbinden. Ideal, um etwa Speichermedien oder Drucker ins Heimnetz zu integrieren.

Premium-Router für Kabelanschlüsse: die FritzBox 6690 Cable.

Und natürlich ist der neue Kabel-Router auch mit vielen Smart-Home-Funktionen und einer kompletten Telefonanlage (DECT, IP, ISDN, analog) ausgestattet. Dazu gehören auf Wunsch auch Anrufbeantworter für die hinterlegten Rufnummern und Rufweiterleitungen. Angeboten wird die FritzBox 6690 Cable ab sofort mit fünf Jahren Garantie zu einem Preis von 319 Euro.

FritzBox 4060: Aus Modem einen WLAN-Router machen

Wenn du zu Hause schon einen Internet-Anschluss hinter einem einfachen Breitband-Modem nutzt, aber noch kein WLAN-Netz geschaltet hast, könnte die neue FritzBox 4060 für dich interessant sein. Denn diesen WLAN-Router kannst du einfach an ein klassischen Internetmodem anschließen, um dann ein WLAN-Netz einzurichten.

Auch dieser Neuzugang von AVM ist mit WiFi-6-Technologie ausgestattet. Dazu gesellen sich drei Funkeinheiten und gleich zwölf Antennen, die auf drei Frequenzbändern arbeiten. Das macht WLAN-Datenraten von bis zu 6 GBit/s möglich, verspricht der Hersteller.

Ideal, um aus einem Modem einen WLAN-Router zu machen: die FritzBox 4060.

Weitere Ausstattungsmerkmale: Ein 2,5-Gigabit-WAN-Anschluss, drei zusätzlich Gigabit-LAN-Ports und ein USB 3.0 Anschluss. Und als erstes Modell der 40er Reihe ist auch dieser WLAN-Router mit einer DECT-Basis für den Anschluss von bis zu sechs Telefonen ausgestattet. Zudem besteht die Möglichkeit, Smart-Home-Produkte mit dem Router zu verbinden und Extras wie eine Kindersicherung, Mediaserver und WLAN-Gastzugang zu nutzen. Die FritzBox 4060 ist ab sofort im Fachhandel verfügbar. Sie kostet 259 Euro.

