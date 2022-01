Neue WhatsApp-Funktion: Dieses Tool ist nicht nur kreativ, sondern auch wichtig

Nicht nur Texte lassen sich über WhatsApp verschicken. Mittlerweile kannst du mit dem Messenger-Dienst auch richtig kreativ werden und deine Fotos bearbeiten. So gut wie etwa mit Photoshop wird es zwar nicht, doch WhatsApp hält für 2022 neue Tools bereit, die zum Teil auch wichtig bei sensiblen Inhalten sind.

Neue Bilderfunktion für WhatsApp-Nutzer

Teilst du Bilder über WhatsApp, kannst du sie vor dem Versand noch bearbeiten. Damit sind keine umfangreichen Verbesserungen gemeint, die du mit Foto-Bearbeitungsprogrammen hinbekommst. Das Bild kannst du etwa mit Malereien in verschiedenen Farben verschönern, Smileys einfügen oder einen zusätzlichen Text dazu schreiben.

Wie WABetaInfo berichtet, sollen in Zukunft weitere Möglichkeiten dazukommen. Dazu zählen neue Stifte, mit denen du in verschiedenen Dicken zeichnen kannst – sowohl in Bildern als auch Videos. Bis dato kannst du nur per Schieberegler die Breite verringern oder erhöhen.

Neben den kommenden Funktionen im Bildeditor sieht WABetaInfo auch ein weiteres Werkzeug, das in vielen Situationen hilfreich und wichtig sein kann. Vor allem dann, wenn du sensible Informationen schützen willst, die auf einem Bild oder in einem Video zu sehen sind. Im Detail geht es um eine Blur-Funktion, mit der du die entsprechenden Partien einfach unkenntlich respektive unscharf machen kannst. So lassen sich die ein oder anderen unangenehmen Situationen vermeiden.

Laut dem Blog ist das Kreativ-Werkzeug derzeit noch in Bearbeitung. Wann WhatsApp die Funktion also ausrollt und dir zur Verfügung stellt, ist derzeit noch nicht klar. Welche spannenden Funktionen daneben außerdem im Jahr 2022 für WhatsApp erwartet werden, kannst du in diesem Artikel nachlesen.

Bei WhatsApp selbst kreativ werden

Du musst allerdings nicht warten, bis WhatsApp sich bequemt, die neuen Möglichkeiten an den Start zu bringen. Um deine persönliche Note in deine Chats zu bringen, kannst du etwa immer das passende Gif einfügen. Findest du Sticker besser als die Bewegtbilder, zeigen wir dir hier, wie du persönliche Sticker erstellen kannst – beispielsweise mit eigenen Fotos.