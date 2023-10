Neue Kamera-Brille: Ray-Ban startet High-Tech-Kollektion

5 Mikrofone, eine 12-Megapixel-Kamera, zwei Lautsprecher und eine KI als Ansprechpartner: Ray-Ban und der dahinterstehende Brillenmulti EssilorLuxottica haben die neue smarte Brille zusammen mit Meta entwickelt. Und so hat der Facebook-Konzern sie auch auf der dieswöchigen Meta Connect 2023 vorgestellt.

High-Tech-Brille von Ray-Ban

Die neue Brille bieten Ray-Ban und Meta in zwei Design-Varianten an. Das Modell Wayfarer ist dabei geradliniger und eckiger, während die Variante Headliner geschwungener und runder zu dir kommt. Beiden gleich sind die technischen Ausstattungen. Neben den oben schon genannten Daten bringt die Brille 32 GB Speicherplatz für bis zu 500 Fotos und 100 Videos von je 30 Sekunden mit. Dazu gibt es Bluetooth 5.3 und Wi-Fi 6 für die Übertragung von Daten sowie eine LED, die umstehenden Menschen anzeigt, dass du gerade die Kamera benutzt.

Zum Aufladen legst du die Brille in ein spezielles Etui, das 36 Stunden Nutzung bei voller Ladung verspricht. In 20 Minuten ist die Brille zur Hälfte voll. Du kannst die Eyewear aber auch per Kabel aufladen. Gesteuert wird sie apropos wie üblich über Touchflächen an den Bügeln und zusätzlich per Sprachsteuerung. Die funktioniert bisher jedoch nur auf Englisch, Italienisch und Französisch.

Ray-Ban Meta Smart Glasses

Was kann die smarte Brille?

Doch was nutzt das alles im Alltag? Du kannst die Ray-Ban-Brille wie eine Verlängerung deines Smartphones benutzen. Hast du bisher über Kopfhörer Musik gehört und deine Telefonate geführt, übernimmt das die Brille. Doch sie ersetzt bei einfachen Schnappschüssen auch die Kamera im Handy, kann kleine Videos aufnehmen und diese auch live auf Facebook und Instagram streamen. Dazu steuerst du mit ihr per Spracheingabe und Touch Messenger und Musikstreaming.

Ray-Ban Meta Smart Glasses

Interessant ist die smarte Brille zuerst einmal für normale Brillenträger, die sich die Kopfhörer im Alltag sparen wollen. Du kannst dir optische Gläser in die Brille einfassen lassen und sie auch komplett ausschalten, damit du sie wie eine normale Brille tragen kannst.

Leider bleibt die Garantie beim Verglasen nur bei bestimmten Optikern unangetastet. So bleibst du nur mit den Filialen von LensCrafters auf der sicheren Seite. Die Alternative: Du kannst dir die smart Glasses auch bei Ray-Ban schon mit optischem Glas bestellen. Das ist auch unsere Empfehlung, da es keine Optiker der Kette in Deutschland gibt.

Ray-Ban Meta Smart Glasses

Marktstart und Preis

Die Ray-Ban Meta Smart Glasses Kollektion ist ab dem 17. Oktober erhältlich. Du kannst sie aber auch jetzt schon vorbestellen. Die Brillen werden in L und XXL angeboten und kosten je nach Farbe und Variante ab 329 Euro. Das teuerste Modell kommt in Mattschwarz zu dir und kostet 409 Euro. Optische Gläser sind hier selbstverständlich noch nicht eingerechnet.

Ray-Ban und Meta sind nicht die Ersten, die eine mehr oder minder smarte Brille auf den Markt bringen. Auch wir haben uns schon Modelle unter anderem von Razer und Huawei genauer angesehen.