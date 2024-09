Neue Handgepäck-Regeln: Das ändert sich ab sofort

Die Regeln zum Handgepäck bereiten Reisenden immer wieder Kopfzerbrechen. Dass man Messer oder andere spitze Gegenstände nicht mitführen darf, dürfte allen klar sein. Bei Flüssigkeiten ist die Sache schon schwieriger. Und geht es darum, wie viel Kilogramm das Handgepäck wiegen und wie groß es sein darf, wird es kompliziert. Das Problem: Jede Fluggesellschaft hat ihre eigenen Regeln. Doch das könnte sich in Zukunft ändern. Bei einer anderen Sache schafft die EU für Reisende und Urlauber aber endlich Klarheit.

Handgepäck: Neue Regeln sorgen für Klarheit

Die meisten Fluglinien deklarieren einen Kabinentrolley von etwa 55 x 40 x 20 Zentimetern und einem Gewicht von 8 Kilogramm als Handgepäck. Die Mitnahme eines solchen Koffers an Bord ist bei vielen Airlines noch im niedrigsten Tarif enthalten. Billig-Flieger wie Ryanair oder Vueling aber verlangen inzwischen auch dafür eine Gebühr. Kostenlos sind hier nur eine kleine Tasche oder ein Rucksack. Das führte vor Kurzem zu einer Ohrfeige für die zwei Fluglinien. Die spanische Regierung belegte die Billig-Flieger mit Strafen von 150 Millionen Euro. Und die EU will mit neuen Vorschriften endlich aufräumen.

Ende August erschien ein Bericht, am 1. September 2024 würden europaweit neue Handgepäckbestimmungen in Kraft treten. Damit wolle das EU-Parlament die Maße von Handgepäck sowie der Menge von Flüssigkeiten, die an Bord mitgenommen werden dürfen, vereinheitlichen. So dürfe der Koffer in der Kabine jetzt maximal 10 Kilogramm wiegen. Die maximalen Abmessungen (einschließlich Griffe und Räder) sind: 55 x 40 x 20 cm. Darüber hinaus darf eine weitere Tasche oder ein Rucksack mit an Bord. Dieser persönliche Gegenstand darf nicht größer als 40 x 30 x 15 cm sein. Allerdings ist das zunächst nur ein Plan, den das Parlament hat. Gegenüber dem Fachmagazin Reisereporter erklärt eine Sprecherin der EU-Kommission, man diskutiere aktuell über gemeinsame Industriestandards für das Gewicht und die Abmessungen von Handgepäck.

Änderung auch bei Flüssigkeiten

Während Reisende also noch auf eine Standardisierung von Größe und Gewicht beim Handgepäck warten müssen, gibt es eine neue Regel zu Flüssigkeiten. War es inzwischen an einigen Flughäfen so, dass man mehr als 100 ml mit durch die Kontrolle nehmen durfte, schraubt die EU diese Ausnahmen wieder zurück. Das Problem: Einige Flughäfen haben neue Hightech-3D-Scanner, die es erlauben, auch mehr als 100 ml mitzuführen. Auch elektronische Geräte wie Laptops und Tablets können im Handgepäck bleiben. Aber: Nicht alle Flughäfen haben die neuen Scanner. Und bis es so weit ist und um Klarheit für Reisende zu schaffen, gilt vorerst wieder überall die 100-ml-Regel.