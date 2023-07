Neue App für WhatsApp: PC und Smartphone kannst du jetzt zuhause lassen

WhatsApp war bislang bereits auf vielen gängigen Geräten verfügbar. Egal ob Smartphone, Tablet, Mac, PC oder Web – es gab eine Möglichkeit, um auf deine Nachrichten Zugriff zu erhalten. Nachdem im Rahmen der Google I/O bereits eine entsprechende Erweiterung angekündigt wurde, ist es nun laut TechCrunch offiziell so weit. Meta-Chef Mark Zuckerberg kündigte demnach offiziell die Verfügbarkeit der App für Wear OS 3.0 und neuer an. Damit kannst du den Messenger auch direkt auf deiner Smartwatch verwenden.

WhatsApp auf der Smartwatch – solange sie Wear OS 3 nutzt

Voraussetzung für die Installation von WhatsApp auf deiner Smartwatch ist, dass sie Wear OS 3.0 oder neuer nutzt. Das beinhaltet also beispielsweise die Pixel Watch, Galaxy Watch 4 und 5, TicWatch Pro 5 sowie diverse Modelle von Fossil und anderen Herstellern. Wear OS 2.0 wird nicht unterstützt.

Einmal installiert musst du App mit deinem WhatsApp-Konto verbinden. Danach kannst du die wichtigsten Funktionen direkt ohne Smartphone nutzen. So kannst du beispielsweise neue Unterhaltungen beginnen, auf Nachrichten antworten oder Anrufe entgegennehmen oder ablehnen.

Du hast dabei die Möglichkeit, mit Texten, Sprachnachrichten oder Emojis zu antworten. Wenn du eine Smartwatch mit aktiver Mobilfunkverbindung besitzt, geht all das auch unterwegs. Dein Handy kannst du also in Zukunft ruhig mal zu Hause lassen.

In den kommenden Tagen wird Samsung außerdem vermutlich die neue Galaxy Watch 6 vorstellen. Diese wird möglicherweise als erstes Modell mit Wear OS 4 ausgestattet. Der Termin hierfür ist der 26. Juli 2023. WhatsApp dürfte auch auf diesen Modellen dann direkt lauffähig sein.

Apple-Nutzer müssen weiterhin warten

Während Besitzer eine Smartwatch mit Wear OS 3 nun also WhatsApp nativ am Handgelenk ohne Smartphone nutzen können, müssen iPhone-Anwender weiterhin warten. Eine eigene App für die Apple Watch gibt es bislang nicht. Hier werden weiterhin nur Benachrichtigungen der Smartphone-App auf die Watch weitergeleitet und können dort angezeigt werden. Die Dominanz von Apple im Smartwatch-Bereich spielt für Meta also keine Rolle.