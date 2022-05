Neue 200-Euro-Handys: Zum Marktstart gibt es schon Rabatt

Der neue Player am Smartphone-Markt Realme ist für eine aggressive Preispolitik bekannt. Dazu feuern die Chinesen aus allen Rohren neue Modelle auf den Markt. Jetzt ist es mal wieder so weit. Eine neue Reihe mit dem Namen Narzo betritt die Bühne. Gleich drei Modelle zeigt Realme und stattet die teuerste Variante mit zwei Speicheroptionen aus.

Narzo 50: Drei Modelle, vier Preise

Insgesamt können die drei Modelle Narzo 5G, Narzo 4G und Narzo 50A Prime mit jeweils einer Stärke hervorstechen. Blind empfehlen kann man die drei jedoch noch nicht. Keines der Modelle baut beispielsweise auf einen Qualcomm-Prozessor. Im Narzo 50A Prime kommt ein Unisoc-Rechner zum Einsatz. Diese gelten vor allem als billig, jedoch leistungsschwach. Im Test kann Realme aber den Gegenbeweis antreten. Der Benchmark-Test wird es zeigen.

Die beiden Modelle Narzo 4G und 5G bringen mehr Rechenpower mit. Sie sind mit Mediatek-Prozessoren ausgestattet. Dazu bauen sie auf ein 6,6 Zoll großes Display. Beim 5G baut sich das Bild 90 Mal pro Sekunde auf. Beim 4G, das eher Gamer ansprechen soll, satte 120 Mal.

Realme Narzo 4G

Auch bei den Kameras gibt es Unterschiede bei den Modellen. Hier teilen sich das günstige Narzo 50A Prime und das Narzo 4G ein Setup aus einem mit 50 Megapixeln auflösenden Hauptsensor, einem schwarz-weiß-Sensor und einem Makro-Sensor. Die beiden kleinen Sensoren sind jedoch eher für den Namen Triple-Kamera als für einen deutlichen Qualitätsgewinn vorhanden. Ein Test wird es jedoch zeigen. Das Narzo 50 5G bietet dagegen einen 48-Megapixel-Hauptsensor und einen unbekannten Schwarz-Weiß-Sensor.

Auf den Markt kommen alle drei Modelle am 25. Mai. Alle Modelle und Preise gibt es in dieser Übersicht:

Realme Variante Farben Preis Realme Narzo 50 5G 4GB+64GB Hyper Black und Hyper Blue 230 Euro 6GB+128GB 260 Euro Realme Narzo 50 4G 4GB+128GB Speed Black und Speed Blue 220 Euro Realme Narzo 50A Prime 4GB+64GB Flash Black und Flash Blue 170 Euro

Realme Narzo A Prime

Realme 9 startet mit Rabatt-Aktion in den Markt

Das Realme 9 gibt es in den drei Farbvarianten Sunburst Gold, Meteor Black und Stargaze White zum regulären Preis von 280 Euro für die 6 + 128 GB -Variante. Zum Marktstart vermindert Realme den UVP auf 250 Euro und bietet so gewissermaßen out of the box einen Konkurrenten zum gerade vorgestellten Mittelklasse-Sortiment der Narzo-50-Reihe. Unser erster Eindruck zeigt dabei, dass das „9er“ ein Smartphone mit einigen Highlights ist.

Zum Realme 9 bei Amazon und Otto

Doch das Realme 9 ist nicht allein zum Marktstart. Das Realme Pad Mini ist in den zwei Farbvarianten Grey und Blue erhältlich und kostet mit 3 und 32 GB Speicher regulär 180 Euro. Willst du den Speicher auf 4 und 64 GB erweitern, musst du regulär 200 Euro auf den Tisch legen. Zum Marktstart gibt es die kleine Version für 160 Euro und damit ebenfalls leicht reduziert.

Realme Pad Mini WiFi bei Otto