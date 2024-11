Netflix: Darum sehen jetzt so viele Nutzer Werbung

Seit November 2022 bietet Netflix einen Tarif mit Werbung an. Dieser startete in insgesamt zwölf Ländern, so auch in Deutschland. Nach zwei Jahren zieht der Streaming-Anbieter nun ein begeistertes Resümee. Die Zahlen für den Tarif „Standard mit Werbung“ sprechen eine deutliche Sprache. Ein Jahr nach der Einführung hatten sich bereits 15 Millionen Nutzer für den Tarif mit Werbung entschieden. Und mittlerweile sind es stolze 70 Millionen. Gerade in den vergangenen sechs Monaten hat der Tarif enorm an Beliebtheit gewonnen, insbesondere bei Neukunden. So entscheidet sich über die Hälfte aller neuen Netflix-Kunden für den Tarif mit Werbung. Und auch wenn man alle Nutzer des Streaming-Diensts betrachtet, hat ein Viertel aller Kunden das Abo mit Werbung gebucht.

Netflix-Kunden lieben Werbung wegen des Preises

Hauptgrund für die hohen Nutzerzahlen dürfte der attraktive Preis des Abos mit Werbung sein. Dieses kostet gerade einmal 4,99 Euro pro Monat oder 59,88 Euro pro Jahr. Das preiswerteste Abo ohne Werbung kostet mit 9,99 Euro das Doppelte pro Monat und wird Neukunden gar nicht mehr angeboten. Zudem bietet dieses auch nur einen Stream mit schlechterer 720p-Auflösung.

Für das werbefreie Standard-Abo werden aktuell 13,99 Euro pro Monat fällig. Die Konditionen sind mit zwei parallelen Streams und Full-HD-Auflösung bis auf die Werbeunterbrechungen identisch. So zahlt man 9 Euro pro Monat oder 108 Euro pro Jahr nur für die Werbefreiheit. Ein Aufpreis, den ein Großteil der Nutzer offensichtlich nicht bereit ist, zu zahlen.

Werbung lukrativer als Abogebühren

Bereits ein halbes Jahr nach dem Start des Standard-Abos mit Werbung gab Netflix bekannt, dass man mit Kunden in diesem Abo mehr Geld verdient als mit den Nutzern im werbefreien Abo. Und das macht sich auch in den Preiserhöhungen bemerkbar. So hat Netflix in den vergangenen zwei Jahren zweimal die Preise erhöht – doch jeweils nur für die werbefreien Tarife. Das Abo mit Werbung kostet seit zwei Jahren unverändert 4,99 Euro pro Monat.

Übrigens: Auch wenn Netflix in den vergangenen Monaten immer strikter gegen das Accountsharing vorgeht, ist es möglich, zusätzliche Nutzer für 4,99 Euro pro Monat zu einem bestehenden Tarif hinzuzubuchen. So kannst du Netflix gegebenenfalls auch preiswert ohne Werbung nutzen.