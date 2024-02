Netflix beschert vergessenem Sci-Fi-Film eine Fortsetzung

Noch in diesem Februar veröffentlicht Netflix mit „Code 8 Part II“ die Fortsetzung eines düsteren Sci-Fi-Films, der schon vor vier Jahren für Aufsehen sorgte. „Code 8“ stellt dabei ein besonderes Projekt der Filmgeschichte dar. Denn der Titel wurde zum Teil noch aus Crowdfunding-Geldern finanziert. Mehr als 2,3 Millionen Euro trugen Interessenten auf der Plattform Indiegogo zur Finanzierung des Films bei. Für die Fortsetzung übernimmt Netflix die Produktion nun vollständig, um an den Erfolg des ersten Teils anzuknüpfen. Als Regisseur kehrt Jeff Chan für den zweiten Teil zurück. Er inszenierte nicht nur die Kurzfilmvorlage, sondern auch den ersten Spielfilm. Durch die besondere Mischung aus futuristischem Polizeistaat und übernatürlichen Kräften, spricht der Film sowohl Sci-Fi-Fans als auch Freunde von Superhelden-Filmen an.

Code 8 Part II startet Ende Februar auf Netflix

„Code 8“ lieferte uns im Jahr 2019 einen Sci-Fi-Actionfilm, der auf der Grundlage eines Kurzfilms basiert. Das Setting des Films versprach düstere Spannung mit hohem Fortsetzungspotenzial. In der Welt von „Code 8“ besitzen rund vier Prozent aller Menschen eine übersinnliche Begabung. Neben der Polizei sorgen Roboter für die Wahrung der öffentlichen Ordnung. Trotz aller Bemühungen des Elektrikers Conner Reed (Robbie Amell) mit besonderen Fähigkeiten nicht auf die schiefe Bahn zu geraten, wird der Mann schließlich von Kriminellen in einen Banküberfall verwickelt. Teil 1 kannst du zurzeit nur auf „Galactric Stream“, einem Prime Video Channel ansehen. Ansonsten kannst du den Film lediglich zum Ansehen bei zahlreichen Anbietern ausleihen.

Der Trailer zu „Code 8 Part II“ zeigt uns Conner Reed (Robbie Amell) inmitten eines Gefängnisses. Zeitgleich versucht ein aufsteigender Politiker mit technisierten Helfern die Straßen von Verbrechern zu räumen. Nur wer sich ergibt, soll nichts zu befürchten haben. Doch die vermeintliche Säuberung von allen Verbrechen bekommt einen bitteren Beigeschmack. Die jugendliche Pav (Sirena Gulamgaus) verliert ihren Bruder und strebt mit ihrer Fähigkeit nach Vergeltung für seinen Tod. Connor Reed muss sich entscheiden, auf welcher Seite des Gesetzes er stehen will und inwieweit er für den Kampf um eine gemeinsame Zukunft über die Verfehlungen seiner Mitstreiter hinwegsehen kann. Der Film soll am Mittwoch, dem 28. Februar 2024 auf Netflix erscheinen. Einen ersten Vorgeschmack aus die düstere Zukunftsversion von „Code 8 Part II“ verschafft dir der erschienene Trailer: