Nanoleaf-Klon bei Aldi: Diese beliebten LED-Lampen kosten sonst hunderte Euro

Seit geraumer Zeit sieht man sie immer wieder in Videos bei YouTube und in Fernsehsendungen an der Wand hängen und in verschiedenen Farben leuchten. Die Rede ist von den dreieckigen LED-Panels von Nanoleaf. Die Dreiecke lassen sich zu einem beliebigen Layout miteinander verbinden und leuchten in über 16 Millionen Farben. Auf Wunsch gibt es ein Modul, das die Lichter – wie eine Lichtorgel in längst vergangenen Tagen – zur Musik tanzen lässt. Und das beste: Die Montage an der Wand ist kinderleicht. Das Problem: Das Starter-Set von Nanoleaf mit 9 LED-Dreiecken kostet rund 200 Euro. Aldi bringt nun einen Klon, der nur einen Bruchteil kostet.

Beliebte LED-Panels in Aldi-Version zum Schnäppchenpreis

Aldi Nord und Süd bieten ab dem 20. Januar die LED-Magic-Panele von Müller-Licht zu einem unglaublichen Schnäppchenpreis an. So verlangt der Discounter lediglich 80 Euro. Zusätzlich enthält das Paket nicht nur 9, sondern gleich 12 Kacheln. So bezahlst du pro LED-Panel statt rund 22 Euro für ein Nanoleaf-Dreieck bei Aldi lediglich knapp 7 Euro pro Einheit. Das Design des Aldi-Klons ist gänzlich anders. Hinsichtlich der Geometrie setzt der Discounter auf 10 x 10 cm große Quadrate statt Dreiecke. Der Rest ist aber nahezu identisch.

Das Magic-Panel von Aldi leuchtet ebenfalls in verschiedenen Farben. Diese kannst du über einen Schalter in zwei Modi einstellen. Wie beim Original gibt es einen Musikmodus – zum einen. Die Kacheln verändern hier ihre Farbe im Takt der Musik. Zum anderen kannst du den Touch-Modus aktivieren. Die LED-Leuchten ändern dann bei Berührung die Farben – von weiß bis bunt.

Der Nanoleaf-Klon von Aldi zum Schleuderpreis

Noch günstigeres Angebot, aber nicht für alle

Die Magic-Panele von Aldi lassen sich wahlweise mit Schrauben oder selbstklebenden Fixierbändern an Wand und Decke anbringen. Dank seitlicher Verbinder an jeder Seite jedes LED-Vierecks lassen sie sich individuell anordnen und zusammenstecken. Wer im Gebiet von Aldi Süd wohnt, bekommt in der Filiale auch ein 6er-Set der LED-Magic-Panele für rund 40 Euro.