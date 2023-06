Nach Vodafone-Preiserhöhung: Aktionstarif kommt zurück

Im vergangenen Jahr war der Gigabit-Anschluss Vodafone CableMax fast dauerhaft als Aktionstarif zu haben. Den Anschluss mit 1.000 Mbit/s im Down- und 50 Mbit/s im Upstream könntest du für 39,99 Euro statt 49,99 Euro Listenpreis monatlich buchen. Inzwischen gab es aber diverse Preiserhöhungen. Der Listenpreis des Tarifes liegt inzwischen bei 59,99 Euro und der Aktionstarif war fast ein halbes Jahr lang verschwunden. Und auch Kunden, die den 39,99 Euro-Tarif gebucht haben, schauen inzwischen größtenteils in die Röhre. Davon, dass der Aktionspreis dauerhaft gelten sollte, will man bei Vodafone schon wenige Monate später nichts mehr wissen und erhöhte den Preis um 5 Euro.

Vodafone CableMax ist jetzt als Aktionstarif 10 Euro teurer

Jetzt kommt der Aktionstarif Vodafone CableMax zurück. Wenn du aber glaubst, ihn nun wieder für 39,99 Euro monatlich buchen zu können, irrst du. Denn der neue Aktionspreis liegt auf dem Niveau des alten Listenpreises: 49,99 Euro kostet der Anschluss jetzt monatlich, wenn du ihn im Rahmen der Aktion neu buchst. Die Aktion startet am 12. Juni und läuft (zunächst) bis 2. Oktober.

Wirklich attraktiv ist das nicht. Denn Mitbewerber O2 hat den nahezu identischen Tarif als Provider im Netz von Vodafone für 39,99 Euro monatlich im Angebot. Hier fallen allerdings 49,99 Euro Anschlusskosten bei O2 an, bei Vodafone ist der Anschluss kostenlos. Bei beiden Providern gibt es keinen kostenlosen Router mehr dazu. Diesen kannst du dir entweder kaufen oder vom Provider mieten. Wir empfehlen dir dabei die Fritzbox 6660 Cable (bei beiden Anbietern für 5 Euro monatlich) oder die Fritzbox 6690 Cable (für 8 bzw. 9 Euro monatlich). Ein Kauf rechnet sich in aller Regel dann, wenn du den Router mehr als zwei Jahre einsetzen willst, was aufgrund der Mindestvertragslaufzeiten der Tarife normalerweise der Fall ist. In beiden Angeboten ist eine Telefon-Flatrate für alle Gespräche zu deutschen Festnetz- und Mobilfunkrufnummern enthalten.

Unterm Strich kann das neue Vodafone-Angebot also nicht wirklich überzeugen – vor allem im Vergleich zum alten Aktionspreis. Die Preiserhöhungen, die seit Wochen bei tausenden Kunden eintrudeln haben allerdings auch viel verbrannte Erde hinterlassen. In vielen Fällen kannst du die angekündigte Preiserhöhung mit einem einfach Trick allerdings umgehen.