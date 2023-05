Nach Auszeit: Vodafone schaltet beliebten Tarif wieder frei

Seit einigen Tagen schon wurden Interessenten von Vodafone CallYa Tarifen auf der Vodafone-Seite vertröstet. Der schnöde Hinweis „aktuell kannst Du bei uns leider keine CallYa SIM-Karte online bestellen“ zeugte von den Folgen eines Hackerangriffs bei einem Drittunternehmen, der die Bestellungen beeinträchtigte.

Nach kurzer Auszeit: CallYa ist wieder da

Ab sofort sind aber alle technischen Probleme behoben und die Buchungsseite für CallYa-Tarife wird wieder komplett freigeschaltet. Das heißt, du kannst Tarife wie die beliebte 15-GB-Option CallYa Digital wieder ohne Probleme buchen.

Der große Vorteil der CallYa-Tarife: Du hast komplette Flexibilität, kannst monatlich aussteigen und bekommst alle Netzbetreiber-Vorteile, wie 5G-Zugang und Top-Download-Speed, zum vergleichsweise kleinen Preis.

Gleichzeitig startet Vodafone eine Sommer-Aktion rund um die Tarife und verdoppelt das Datenvolumen bei gleichbleibenden Preisen. Die passenderweise „Summer Double Your Data Aktion“ getaufte Reihe gilt ab sofort und noch bis zum 20. Juni.

Wer in dieser Zeit einen der Tarife CallYa Start, CallYa S, M oder Digital bucht, erhält doppeltes Datenvolumen für längstens 6 Monate Nutzung in Folge. Die Preise bleiben unverändert, sodass nebst Allnet-Flat, eSIM-Option und 5G-Zugang gilt:

CallYa Start für 4,99 Euro: 2 GB sttatt 1 GB Datenvolumen

CallYa Allnet Flat S für 9,99 Euro: 6 GB statt 3 GB

CallYa Allnet Flat M für 14,99 Euro: 12 GB statt 6 GB

CallYa Digital für 20,00 Euro: 30 GB statt 15 GB

Zu beachten ist, dass die Grundgebühr für jeweils 4 Wochen gilt. Das ist im Prepaid-Bereich üblich und deshalb nicht ungewöhnlich. Insgesamt bedeutet es aber, dass du für ein Jahr gerechnet 13 Buchungen vornimmst anstelle der 12 Monatsrechnungen, die du in einem Postpaid-Tarif hast.

Der Top-Tipp ist der CallYa Digital, den du kostenlos abschließen kannst und bei dem du für glatte 20 Euro pro 4-Wochen-Zyklus derzeit 30 GB Datenvolumen bekommst. Besonders ist an ihm, dass du hier nicht klassisch Geld aufladen musst, sondern dass er per Bankeinzug automatisch bezahlt wird. Dennoch bleibt die Flexibilität der monatlichen Kündbarkeit.

Mittlerweile auch per eSIM möglich

Da du die CallYa-Tarife online abschließen kannst und sie mittlerweile auch per eSIM nutzbar sind, kannst du hier in Windeseile lossurfen, ohne ein paar Tage auf die SIM-Karten-Post zu warten. Abschließen, Daten eingeben, Ident-Verfahren durchlaufen und auf die eSIM-Freischaltung warten und diese im Handy aktivieren. Innerhalb kurzer Zeit bist du so mobil online und jederzeit erreichbar.

Tipp: Nimmst du deine alte Rufnummer in einen CallYa-Tarif mit, bekommst du noch einmal eine 10-Euro-Gutschrift. Das entspricht dann einem halben CallYa-Digital-Tarif oder gar einem Gratis-Monat der 3-GB-Option.

Übrigens: Neben den genannten Tarifen gibt es auch noch den Basis-Tarif, der grundsätzlich kostenlos ist und bei dem du abhängig von deiner Nutzung bezahlst (3 Cent je MB Download; 9 Cent pro Minute oder SMS) und das andere Extrem, den CallYa Black, bei dem du unbegrenztes Datenvolumen für 79,99 Euro je 4 Wochen zur Verfügung hast. Beide sind entsprechend ihrer Funktion (kein oder unbegrenztes Volumen) nicht Teil der Verdopplungs-Aktion. Dennoch sind auch die beiden Tarife jetzt wieder buchbar.

→ Hier gelangst du zu den CallYa-Tarifen