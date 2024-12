Einer der jüngsten neuen Sendemasten sendet seit wenigen Tagen in der Grafschaft Bentheim an der deutsch-niederländischen Grenze das Netz von O2. Nur einen Kilometer entfernt von der Grenze zu den Niederlanden steht seit Kurzem der neue Funkmast, errichtet von der American Tower Europe. Davon profitieren nicht nur die Bewohner im direkten Umfeld des Mastes, sondern auch Nutzer des O2-Netzes beim Grenzübergang zu den Niederlanden, auf der Autobahn A30 sowie entlang der Bahnstrecke Berlin-Amsterdam und im nahegelegenen Gewerbegebiet. Dass der Mast erst jetzt sendet, erklärt Telefónica damit, dass sie die regulatorischen Auflagen der Frequenzen in der Nähe von Grenzen geändert habe. Zudem funken seit Kurzem neue Masten unter anderem in Siggelkow (Mecklenburg-Vorpommern) sowie in Niederbergkirchen (Bayern).

1.000 neue Standorte in einem Jahr

Die drei neuen Standorte sind drei von 7.500 Ausbaumaßnahmen, mit denen O2 das eigene Netz in diesem Jahr verbessert hat. Im Vorjahr waren es 7.000 Ausbaumaßnahmen. Dabei ist nicht jede Ausbaumaßnahme auch ein neuer Mast. Oft sind es auch neue Antennen und zusätzliche Frequenzen. Sie erhöhen die Kapazität und mitunter auch die Reichweite. Mit dem 5G-Netz erreicht O2 inzwischen mehr als 97 Prozent der Bevölkerung. Tatsächlich gebaut habe O2 1.000 neue Standorte. Sie schließen Funklöcher und verdichten das Netz in Ballungsräumen. Das sind ein Drittel mehr Standorte als im Vorjahr.

Die mobile Datennutzung habe in diesem Jahr bei O2 neue Höchststände erreicht. Allein in den ersten elf Monaten des Jahres wurden deutlich mehr als 5 Milliarden Gigabyte Datenvolumen über das Mobilfunknetz transportiert. Zur Einordnung: Die Telekom berichtet, knapp 4 Milliarden GB übertragen zu haben. Vodafone berichtet 3,14 Milliarden GB.

Interessant bei O2: Die mobile Telefonie bewegt sich auf dem Niveau des Vorjahres. Insgesamt haben die Kunden 124 Milliarden Minuten über das Mobilfunknetz von O2 Telefónica telefoniert. Pro Tag vermittelt das Netz im Schnitt mehr als 120 Millionen Gespräche. An Werktagen sowie in der Winterzeit telefonieren die Menschen am meisten miteinander. Die Tage mit dem höchsten Gesprächsvolumen liegen allesamt in den Wintermonaten. An Sonntagen verzeichnet das Netz zwar die geringste Anzahl an Gesprächen, dafür dauern diese im Schnitt am längsten.

Die Ausbaumaßnahmen zeigen Wirkung. In allen relevanten Netztests hat sich O2 Telefónica verbessert. Der renommierte Test der Fachzeitschrift connect bewertete das Netz zum fünften Mal in Folge mit der Note „Sehr gut“. In Hamburg, München und Köln vergab der Test die Note „Überragend“. Auch beim Test der Chip konnte man überzeugen.

Mehr Netz und mehr Digitalisierung für 2025

O2 Telefónica wird auch 2025 weiter in den Netzausbau investieren, insbesondere in das schnelle 5G-Netz. In den nächsten zwei Jahren will das Unternehmen mehrere tausend neue Standorte errichten. Details nannte man aber jetzt noch nicht.