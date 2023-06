Mit dieser Nachricht bringst du WhatsApp zum Einsturz

Crash Codes für WhatsApp gibt es schon lange. Bereits 2014 berichteten wir davon, wie man mit einer bestimmten Zeichenfolge den Chatverlauf eines Kontakts löschen und den Messenger zum Absturz bringen kann. Vor drei Jahren sorgte ein anderer Crash Code für Schlagzeilen, der reihenweise iPhones zum Absturz brachte. Doch WhatsApp brachte Updates und die Codes funktionierten nicht mehr. Bis jetzt. Denn nun gibt es eine neue Zeichenfolge, die den Messenger bei euren Kontakten abstürzen lässt, wenn ihr ihnen eine bestimmte Nachricht schickt. Doch es gibt einen auch einfachen Trick, WhatsApp wiederzubeleben.

WhatsApp: Mit diesem Crash Code stürzt der Messenger ab

Es ist ein harmloser Link, der aktuell WhatsApp auf vielen Handys in die Knie zwingt. Auch ein Neustart des Smartphones hilft nur bedingt. Der Messenger stürzt immer wieder ab, wenn man einen Chat aufruft, in dem sich diese Zeichenfolge befindet: wa.me/settings. Eigentlich ist das ein Kurzlink der Entwickler des Messengers und führt normalerweise zu den Einstellungen der App. Doch irgendetwas ist schiefgelaufen, wie ein Hacker via Twitter mitteilt. In diesem Video ist zu sehen, wie der Crash Code WhatsApp auf mehreren Handys abstürzen lässt.

Wer diesen Crash Code bei WhatsApp in einen Chat eintippt und verschickt, kann somit den Messenger bei seinem Kontakt zum Absturz bringen. Hast du einen solchen Link bekommen und die App stürzt bei dir ab, kannst du Folgendes unternehmen: Öffne WhatsApp Web im Browser und lösche den Link aus dem Chat. Anschließend sollte der Messenger auf deinem Handy nicht mehr abstürzen.

Offenbar sind nicht alles Handys betroffen. Während man mit diesem Link WhatsApp auf dem iPhone nicht austricksen kann, sind viele Smartphones mit Android 12 und Android 13 von dem Bug betroffen. Nach Angaben des Hackers hat WhatsApp bereits reagiert und ein Update zur Verfügung gestellt. Doch es dürfte eine Weile dauern, bis es bei allen Nutzern des Messengers angekommen ist.