Metallica live und kostenlos: Die Telekom macht’s möglich

Fans von Rockmusik aufgepasst. Wer es nach der langen Corona-Pause dieses Jahr nicht aufs Festival schafft, für den hat die Telekom ein ganz besonderes Angebot parat. Der Bonner Mobilfunkanbieter bringt dich zu Metallica und anderen großen Bands – und das live und kostenlos. Dazu musst du dich noch nicht einmal in die vollen Züge begeben.

Telekom bringt dich zum Download Germany

„Deutschland, mach dich gefasst“ – mit diesen Worten kündigte James Hetfield, Frontmann und Gitarrist, die spektakuläre Show seiner Band Metallica beim Download Germany an. Am 24. Juni findet das Festival am Hockenheimring statt. Neben Metallica als Headliner sind Bands wie Sabaton, Five Finger Death Punch, Enter Shikari, Frank Carter & The Rattlesnakes und Behemoth. Wer es an dem Tag nicht nach Hockenheim schafft, kann sich das Festival trotzdem ansehen und live mit dabei sein. Die Telekom macht es möglich.

Um das Download Germany von zu Hause genießen können, benötigst du entweder MagentaTV oder du schaust es dir bei MagentaMusik einfach komplett kostenlos als Livestream an. Für alle Telekom MagentaTV-Kunden wird keine Gebühr während des Streams anfallen. Wer Metallicas einzigen Gig in Deutschland dieses Jahr nicht verpassen will, schaltet den Stream ein, der um 13 Uhr beginnt und bis 23 Uhr läuft. Zehn Stunden geballte Rockmusik am Stück.

Traditions-Festival mit Mega-Bands

Das Download-Festival ist ursprünglich ein englisches Rockfestival, das dieses Jahr seine Premiere in Deutschland feiert. Mit dabei sind bis zu 70.000 Zuschauer. Das Festival fand erstmals 2013 auf einer Rennstrecke in England statt. Auf der Donington Park Circuit findet es heute noch immer statt. In England erreicht das Festival 120.000 Besucher. Vom 10. bis zum 12. Juni spielten dort unter anderem Kiss und Iron Maiden.

Das erste Download Germany, das die Telekom live streamt, soll nicht das letzte bleiben. „Wir bringen mit dem Download eine außergewöhnliche Hard´n´Heavy Musikerfahrung nach Deutschland. Wir wollen das Festival nicht nur etablieren, sondern in den nächsten Jahren auf mehrere Tage ausweiten“, sagt Marek Lieberberg, Geschäftsführer von Live Nation.