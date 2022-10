Mercedes: Neuer Mega-Rückruf aufgrund sich lösender Teile

Es kann nicht im Sinne der Entwickler sein, wenn sich an einem Fahrzeug während der Fahrt unkontrolliert Teile lösen. Genau das ist jetzt aber unter bestimmten Umständen der Fall. Und zwar bei den weit verbreiteten SUV-Modellen GLE und GLS von Mercedes-Benz. Weil die Zierstäbe am Fenstersteg der hinteren Türen möglicherweise nicht ordnungsgemäß befestigt sind, kann es passieren, dass sich eben diese Zierstäbe lösen. Schlagen sie beispielsweise auf der Windschutzscheibe eines folgenden Fahrzeugs auf, kann das schnell zu einem schlimmen Unfall führen.

Rückruf von Mercedes GLE und GLS: Zierleisten können sich lösen

Das möchte Mercedes natürlich vermeiden und beordert nun weltweit fast 470.000 GLE- und GLS-Modelle in die Werkstatt. In Deutschland sind von diesem Rückruf mutmaßlich knapp 30.000 Fahrzeuge betroffen, die zwischen 2019 und 2022 gebaut wurden. An ihnen wird überprüft, ob die Zierstäbe am Fenstersteg korrekt montiert sind. Ist das nicht der Fall, erfolgt umgehend eine Nachbesserung.

An dieser Stelle ist aber zu betonen: Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA), das den aktuellen Rückruf überwacht, sind bisher keine Vorfälle mit Sach- oder Personenschaden bekannt, die in Zusammenhang mit den nicht ordnungsgemäß montierten Zierstäben stehen. (KBA-Referenznummer: 012147 / Hersteller-Code der Rückrufaktion: 7490001)

Unter anderem der SUV Mercedes GLE muss sich einem Rückrufprogramm stellen.

Am Mercedes SL kann sich eine Dachrahmenblende lösen

Eine zweite Rückrufaktion betrifft den Roadster Mercedes SL. Konkret 795 zwischen 2021 und 2022 gebaute Fahrzeuge weltweit, davon mutmaßlich knapp 300, die auf deutschen Straßen unterwegs sind. An diesen Autos wurde gegebenenfalls die Dachrahmenblende oberhalb der Windschutzscheibe nicht ausreichend befestigt. Auch das kann zur Folge haben, dass sie sich im Fahrbetrieb plötzlich löst. Sollten Mercedes-Techniker im Rahmen einer Überprüfung feststellen, dass ein Fahrzeug entsprechende Mängel aufweist, kommt zusätzliches Klebemittel im entsprechenden Bereich des Dachrahmens zum Einsatz. Das soll ausreichen, um den neu entdeckten Mangel zu beheben.

Auch in diesem Fall gibt es nach KBA-Angaben bisher keine Erkenntnisse dazu, dass es an betroffenen Fahrzeugen aufgrund sich lösender Teile schon zu Unfällen kam. (KBA-Referenznummer: 012148 / Hersteller-Code der Rückrufaktion: 6590006)

Auch die sportliche SL-Klasse von Mercedes ist von einem Rückruf betroffen.

Hotline geschaltet

Für beide Rückrufe hat Mercedes eine Hotline geschaltet, die Fahrer der betroffenen Fahrzeuge kontaktieren können, sollten sie Fragen haben: 0080012777777 Andernfalls ist aber auch die Kontaktaufnahme mit einer örtlichen Mercedes-Filiale möglich.