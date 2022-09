MediaMarkt erfindet sich neu: Jetzt kommen die Leuchtturm-Märkte

Auf beeindruckenden 8.000 Quadratmetern Verkaufsfläche stehen in einer runderneuerten MediaMarkt-Finale am Alexanderplatz über vier Etagen rund 40.000 Produkte zum Kauf zur Verfügung. Das allein wäre nicht besonders, denn im Einkaufscenter „Alexa“ ist auf besagter Fläche schon seit Jahren eine Filiale von MediaMarkt vorhanden. Das Konzept aber, das hinter dem sogenannten Lighthouse-Markt steht, das ist vollkommen neu – zumindest für Deutschland.

MediaMarkt Lighthouse Store jetzt auch in Deutschland

Bisher sind die Leuchtturm-Filialen von MediaMarkt nämlich ausschließlich im Ausland zu finden. Einerseits in Mailand, andererseits in Rom. Außerdem im niederländischen Rotterdam. Berlin ist also die erst vierte Stadt überhaupt, die eine MediaMarkt-Lighthouse-Filiale spendiert bekommt. Und die trägt ab sofort den Namen „Tech Village Berlin“. Denn der neue MediaMarkt bietet mehr, als man es bisher von der bekannten Handelskette für Unterhaltungselektronik kennt.

Nach dem Vorbild eines italienischen Marktplatzes (Piazza) sind auf allen Etagen mittig die klassischen Regale mit Produkten aller Art zu finden. Rundherum sind in das Store-Konzept zusätzlich insgesamt 35 Boutiquen von namhaften Partnern in den Markt integriert. Sie präsentieren auf eigenen Verkaufsflächen ihre aktuellen Top-Produkte. Und zwar unter Regie eigener Mitarbeiter. Wenn man so will, hat MediaMarkt einen Teil seiner Filiale nach dem Shop-in-Shop-Konzept an seine Partner abgetreten. Bezahlt wird sämtliche Ware aber wie gewohnt im Erdgeschoss an der Hauptkasse, auch der Vertragspartner im Fall von Garantien oder Rückabwicklungen ist MediaMarkt.

Viele namhafte Partner

Zur Eröffnung sind im neuen MediaMarkt-Flagship-Store, der unter anderem mit 200 Quadratmetern echtem Moos an Wänden und Säulen beeindrucken möchte, die folgenden Partner mit eigenen Boutiquen zu finden:

Apple, Asus

Bose

Canon

Dell, DeLonghi, DJI, Dyson

Haier, Hisense, HP, Huawei

JBL

Lenovo, LG, Logitech

Microsoft, Miele

Nespresso, Nikon

O2 (Telefónica Deutschland), Oppo

Philips

Rowenta

Sage, Samsung, Sky, Sonos, Sony

TPV

WMF

Xiaomi

Vier weitere Boutiquen hat sich MediaMarkt selbst gegönnt. Neben einer Service-Welt für Geschäftskunden auch eine eigene TV-Boutique, eine solche für Groß- und Einbaugeräte und – darauf ist Geschäftsführer Arvid Schirmag besonders stolz – einen eigenen Plattenladen. Zudem darf ein großer Service-Bereich nicht fehlen. Für alle Fragen rund um Reparatur und Wartung, Lieferung, Garantie und Versicherung.

Der komplette Umbau hat ein halbes Jahr gedauert und wurde weitestgehend im laufenden Betrieb vorgenommen. Die Arbeiten haben einen mittleren einstelligen Millionenbetrag gekostet, wie man zur Eröffnung der Filiale durchblicken ließ.

Erlebnisflächen, um neueste Produkte bei MediaMarkt erleben zu können

Shop in Shop im Media Markt

Neben den modern eingerichteten Boutiquen außerdem neu: Auf jeder Etage befindet sich mindestens eine etwa 40 Quadratmeter große Experience-Fläche. Hier lassen sich die neuesten Innovationen und Produkte ausprobieren. Zum Verweilen lädt ein Barista Club ein, wo nicht nur eine Kaffeebar zu finden ist, sondern auch Sitzgelegenheiten zum Entspannen. Neben Kaffee-Spezialitäten soll es hier in Zukunft auch andere Getränke zu kaufen geben. Ein Restaurant möchte man aber nicht werden.

Schon jetzt ist übrigens klar, dass die Lighthouse-Filialen ausschließlich Großstädten vorbehalten bleiben sollen. In Deutschland dürften entsprechend München, Hamburg und Köln potenzielle Kandidaten für weitere Standorte sein. Oder auch Frankfurt mit seinem großen Einzugsgebiet. Auf Anfrage von inside digital wollte sich Jörg Bauer, der bei MedaMarktSaturn Deutschland für das operative Geschäft zuständige Geschäftsführer, noch nicht auf konkrete Städte festlegen. Im Ausland ist man aber schon weiter. Ende September soll der nächste Lighthouse-Markt in Madrid eröffnen, im Oktober ein weiterer in Wien.

Bauer ist überzeugt, dass Kunden, die einen der Lighthouse-Märkte besuchen, von einem neuen Einkaufserlebnis profitieren. Eines, dass sie nach seinen Worten wünschen. Denn die meisten Kunden starten ihre Kaufentscheidungen zwar online, viele nutzen aber einen zweiten Weg, um ihre Kaufentscheidung am Ende auch abzuschließen. Gerade deswegen sei das „Click & Collect“-Prinzip, also die Online-Bestellung mit anschließender Abholung in der Filiale vor Ort, bei MediaMarkt auch sehr stark nachgefragt.

Beratung für aktuelle Technik-Neuheiten wird immer wichtiger

„Immer mehr Kunden haben den Wunsch nach Beratung“, ist Bauer überzeugt. „Und das liegt auch daran, dass die Ware in vielen Fällen beratungsintensiver wird.“ Und das ist am Ende auch der Grund, warum aktuell zahlreiche Core-Filialen von MediaMarkt umgebaut werden. In der Konzernzentrale in Ingolstadt hat man offenbar erkannt, dass man nach der Coronakrise mit langen Lockdowns nur dann überleben kann, wenn man den eigenen Kunden mehr bietet, als nur einfach Regale mit Ware. Ein interessanter Ansatz ist das allemal.