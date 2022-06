Wir haben ein altes iPhone in den MediaMarkt-Automaten geworfen: Das kam dabei heraus

Bereits seit einigen Jahren hat MediaMarkt in ausgewählten Filialen Automaten für die Handy-Rückgabe aufgestellt. Die Idee dahinter ist denkbar einfach: Du gibst dein altes Handy dem Automaten, er überprüft es und stellt dir einen MediaMarkt-Gutschein im Wert des Geräts aus. Wie gut die Rückgabe funktioniert und wie hoch der Gutschein bei einem älteren Handy ausfällt, haben wir mit einem iPhone 7 (32 Gigabyte, roségold) getestet. Wir möchten wissen, ob der Automat eine gute Alternative zu sonstigen Ankaufportalen im Internet ist oder ob du dein Handy lieber in der Schublade liegen lässt.

Handy-Rückgabe bei MediaMarkt: So geht’s los

Bei der MediaMarkt-Filiale in Bonn am Friedensplatz angekommen haben wir uns erkundigt, wo der Handy-Rückgabe-Automat steht. Die freundliche Dame am Empfang hat uns den Weg beschrieben: direkt im Geschäft neben der Handy-Reparatur. Nach ein paar Schritten erwartet uns der beleuchtete Automat mit einem großen Touch-Display, ein paar Fächern und Schlitzen sowie der Aufschrift „Smartphone verkaufen“. Tippt man auf den Bildschirm, wird man von einem gut gelaunten animierten Roboter namens Eco begrüßt. Auf dem Display erscheinen die Hinweise: „Lass mich dein Telefon überprüfen, ich mache dir ein Angebot, schnapp dir das Geld!“ Dabei brabbelt der charmante kleine Blechkamerad dieselben Worte und gibt uns noch ein paar Zusatzinfos. Fühlt sich irgendwie futuristisch an.

Der Handy-Rückgabe-Automat im Bonner MediaMarkt

Anschließend haben wir zwei Möglichkeiten – sofort das Smartphone verkaufen oder zunächst Schritt-für-Schritt erfahren, wie die Abgabe funktioniert. Hast du dein Altgerät bereits dabei, kannst du direkt auf den Button „Verkaufe dein Smartphone“ tippen. Nun kannst du dein Smartphone direkt überprüfen lassen.

Hast du es noch nicht dabei, kannst du den Wert des Geräts auch zunächst ungefähr schätzen lassen. Hierbei stellt dir Eco ein paar Fragen zu dem Modell und Zustand des jeweiligen Geräts. Das haben wir zunächst ausprobiert. Dabei fragt dich der Roboter mit vergnügtem Lächeln nach der Marke und dem jeweiligen Modell. Wir tippen auf „Apple“ und „iPhone 7“. Jetzt wirst du außerdem nach der Größe des internen Speicherplatzes gefragt und ob das Display sowie das Gehäuse beschädigt ist oder makellos aussieht. Unser Test-Gerät befindet sich in einem sehr guten Zustand ohne Kratzer. Der freundliche Roboter macht uns ein Angebot in Höhe von 32 Euro.

Eco macht ein erstes Angebot für die Handy-Rückgabe

Handy-Rückgabe am Automaten: Die Vorbereitung

Mal schauen, was Eco uns für ein Angebot macht, wenn wir ihm das iPhone in sein Rückgabe-Fach legen. Wir tippen auf „Telefon beurteilen“ und werden wieder durch ein paar kurze Fragen geführt. Im Anschluss werden wir aufgefordert, die Handyhülle und den Displayschutz zu entfernen – sofern vorhanden. Jetzt druckt der Automat einen kleinen Aufkleber mit QR-Code aus, den wir auf der Rückseite des Handys platzieren sollen. Anschließend müssen wir noch das passende Kabel auswählen, welches in das Handy passt. Wir wählen „Lightning“.

Nun sollst du das Display entsperren, damit sich der Automat mit deinem Handy verbinden kann. Wir hatten die Daten des iPhones vorab bereits gesichert und vom Gerät gelöscht sowie das Handy auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Das solltest du ohnehin unbedingt tun, bevor du ein Altgerät zurückgibst. Achte außerdem darauf, dass du SIM- und gegebenenfalls Speicherkarten vorher entfernt hast. Jedenfalls muss das Gerät für die Überprüfung eingeschaltet und entsperrt sein.

iPhone einlegen, warten und: Angebot kommt!

Nun öffnet sich ein großes Fach mit dem vorab von uns ausgewählten Lightning-Anschluss. Eco bittet uns darum, das Handy mit dem Anschluss zu verbinden. Gesagt, getan – nach einem kurzen Augenblick können wir auf „Klappe schließen“ tippen, damit der kleine Roboter mit der Schätzung des iPhones beginnen kann. Zwei bis drei Minuten – und einige Fun-Facts über Mobiltelefone und deren Entsorgung – später erscheint auf dem Bildschirm das Angebot für unser rund sechs Jahre altes iPhone. Das Urteil: „Dein Telefon ist in einem super Zustand. Das würde ich dir dafür anbieten: 30 Euro“.

Das iPhone im Fach des ecoATM

Nach der Bestätigung der Geschäftsbedingungen – unter anderem der Info, dass du mindestens 18 Jahre alt sein musst für den Verkauf – druckt der Automat den MediaMarkt-Gutschein in Höhe von 30 Euro aus. Alternativ kannst du auch gleich mehrere Handys nacheinander einlegen und einen Gutschein mit dem Wert aller Geräte ausdrucken lassen.

Der Automat druckt den Gutschein für die Handy-Rückgabe aus

Altes Smartphone am Automaten abgeben – ein guter Deal?

Insgesamt dauerte der gesamte Rückgabe-Prozess zwischen 10 und 15 Minuten, was wir als ziemlich schnell empfunden haben. Zum Vergleich, wie viel Geld uns ein Ankauf-Portal für das iPhone 7 zahlen würden, haben wir bei Rebuy nachgeschaut. Hier bietet uns das Portal schlappe 11,12 Euro an. Da waren wir bei MediaMarkt also definitiv besser bedient. Aber: Ist das zu-Geld-machen des alten Geräts dir ein wenig mehr Aufwand wert, lohnt sich das meist schon. Bei eBay Kleinanzeigen rufen viele Verkäufer eines ähnlichen Geräts derzeit zwischen 70 und 120 Euro auf – wohlgemerkt als Verhandlungsbasis. Beim MediaMarkt-Roboter weißt du sofort, was du bekommst und bist schnell wieder weg.

Auch wenn für dich 30 Euro nicht nach viel Geld klingt, ist es immer noch mehr, als wenn du es unbenutzt in der Schublade liegen lässt. Außerdem ist das Handy immerhin aus dem Jahr 2016 und damit bereits sechs Jahre alt. In der Regel werden die Smartphones, die der Rückgabe-Automat annimmt, generalüberholt und weiter verkauft – und bekommen somit ein zweites Leben. Eignet sich das jeweilige Gerät nicht mehr für den Weiterverkauf, wird es verantwortungsbewusst recycelt.

Bei unserem Test handelt es sich um eine Stichprobe. Wie viel Geld es für Handys anderer Marken und mit mehr Gebrauchsspuren gibt, können wir nicht sagen. Dennoch ist es auf alle Fälle einen Versuch wert, bevor du dein altes Gerät zu Hause verstauben lässt.