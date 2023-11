Marvel macht Schluss: Beliebte Serie bekommt keine weitere Staffel

Disney veröffentlichte die Serie Loki erstmals im Jahr 2021 und landete damit einen Hit. Die Serie kam bei Zuschauern erstaunlich gut an und freut sich seither über grandiose Bewertungen. Kürzlich freute sich das Finale der zweiten Staffel erneut über gute Bewertungen. Mit einer dritten Staffel können Fans jedoch trotz des Erfolgs der Serie nicht rechnen.

Loki – Ein eindeutiger Erfolg

Loki erfreut sich grandioser Bewertungen. Bei Rotten Tomatoes erreicht die Serie überzeugende 87 Prozent, bei IMDb eine Wertung von 8,2 von 10 Punkten. Damit ist die Serie ein wirklicher Erfolg für Marvel und für viele ein Grund mehr, sich Disney+ anzuschaffen. In der Serie dreht sich, wie der Name es bereits impliziert, alles um den Gott des Schabernacks. Seit seines Abschieds in Avengers: Infinity War wünschten sich zahlreiche Fans eine Rückkehr des beliebten Charakters. Eine Rückkehr in einer dritten Staffel von Loki wird der Gott des Schabernacks allerdings nicht schaffen.

Keine dritte Staffel

Für Showrunner Eric Martin sind die Gründe für das Ende nach der zweiten Staffel klar. Er bestätigte in einem Interview, dass keine dritte Staffel der Serie geplant sei. Als Grund dafür nannte er, dass die Geschichte rund um Loki und die TVA mit der zweiten Staffel geendet hat. Martins Ziel war es, eine abgeschlossene und lückenfreie Geschichte zu erzählen. Seiner Meinung nach ist ihm dies gelungen, was eine weitere Staffel überflüssig macht.

Etwas anders sieht dies jedoch der Produzent Kevin Wright. Laut ihm findet keine Vorbereitung einer dritten Staffel statt, doch Loki birgt das Potenzial weiterer Geschichten, die rund um Loki, oder in Verbindung zum Charakter erzählt werden können. Eine direkte Rückkehr des Charakters scheint allerdings auch Wright mit dieser Aussage zumindest vorerst auszuschließen. Fans der Serie können sich also über zwei sehr erfolgreiche Staffeln freuen, sollten allerdings nicht auf eine dritte hoffen.