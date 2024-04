Geheimtipps: Lustige Beleidigungen & Diss-Sprüche für WhatsApp

„Heute bin ich aufgewacht, habe an dich gedacht und da fiel mir ein, heute muss dein Geburtstag sein!“ Solche und ähnliche kitschige WhatsApp-Sprüche gibt es im Internet wie Sand am Meer. Und sie haben auch ihre Daseinsberechtigung – passend für Freunde und die Familie. Guten Freunden kann man hingegen durchaus auch eine ganz andere Art von WhatsApp-Sprüchen zukommen lassen. Und in puncto Kreativität können diese oftmals mit den lieblichsten Fersen mithalten. Die Rede ist von lustigen Beleidigungen, die man heutzutage nicht nur persönlich, sondern auch digital zustellen kann – über Instant-Messaging-Dienste wie WhatsApp, Signal oder Telegramm.

Wir haben die besten und witzigsten Diss-Sprüche zusammengetragen. Alles, was du tun musst, ist diese in bester Schularbeit-Manier per Kopieren und Einfügen in einen Messenger deiner Wahl zu befördern und anschließend gespannt auf die hoffentlich ebenso geistreiche Antworten deiner Freunde zu warten.

Lustige Beleidigungen für WhatsApp und Co.

Sprüche für Intelligenzbestien:

Das ist aber ganz schön viel Meinung für so wenig Ahnung.

Du bildungsresistenter Intelligenzallergiker.

Ich würde mich ja geistig mit dir duellieren, aber wie ich sehe, bist du unbewaffnet.

Der Durchschnitts-IQ in jedem Raum sinkt, sobald du ihn betrittst.

Das einzige intelligente an dir sind deine Weisheitszähne.

Wenn Blödheit leuchten würde, bräuchte ich jetzt eine Sonnenbrille.

Zwei IQ-Punkte weniger und du bräuchtest Schuhe mit Klettverschluss.

Ich würde jetzt nicht sagen, dass du dumm bist, aber ich könnt’s aufschreiben, wenn du magst.

Das wird man doch wohl noch fragen dürfen:

Wurdest du schon mal mit einem Duden durch die Bibliothek gejagt?

Brot kann schimmeln, was kannst du?

Auf einer Skala von 1 bis 70, wie hoch ist dein IQ?

Wie sahst du eigentlich vor deinem Unfall aus?

Bist du als Kind zu oft gegen die Wand gelaufen?

Es wird schon dunkel, müsstest du nicht langsam wieder zurück in deinen Müllsack?

Benutzt du deinen Kopf eigentlich ausschließlich als Hutständer?

Arbeitest du nebenbei zufällig als Clearasil-Testgelände?

Was kannst du eigentlich als Unbeteiligter zum Thema Intelligenz sagen?

Hast du zu nah an der Wand geschaukelt?

Diss-Sprüche zu den äußeren Werten:

Oh, jetzt, wo ich dich sehe, fällt mir doch glatt ein, dass ich noch den Müll rausbringen muss.

Der Zoo hat angerufen. Dem Pfleger tut es leid und du sollst bitte zurückkommen.

Geh jetzt auf die Weide zu den anderen Kühen!

Dein Gesicht ist wie ein Kunstwerk – gezeichnet von Picasso.

Deine Haut gleicht der einer achtjährigen Apfelsine.

Ich wusste, dass der Tag hässlich wird, aber mit dir habe ich nicht gerechnet.

Gute Nachrichten: Du wurdest für das Vorher-Bild einer Schönheitschirurgie-Werbung ausgewählt.

Sind deine Eltern Chemiker? Du siehst aus wie ein misslungenes Experiment.

Darf ich ein Foto von dir machen? Ich brauche etwas, um die Kakerlaken aus meinem Keller zu vertreiben.

Sonstige, lustige Beleidigungen:

Sieht irgendwie billig aus, aber passt zu dir.

Du hast schon ordentlich was drauf, auch wenn es nur Zahnbelag ist.

Wären deine Eltern besser mal fünf Minuten spazieren gegangen.

Wenn Dummheit fliegen könnte, wärst du ein Spaceshuttle.

Du hast die Grazie eines tollwütigen Elefanten auf LSD-Trip.

Du bist wie eine Regenwolke. Wenn du dich jetzt verziehst, könnte der Tag doch noch schön werden.

Wer hat denn an deinem Käfig gewackelt, dass du Vogel dich wieder meldest.

Ein Tag ohne dich entspricht einem einmonatigen Urlaub in der Karibik.

Du hast den Charme eines Gartenzwergs mit Migräne.

Ich habe mal wieder Lust, dich zu treffen. Mit einem Stein oder so.

Du bist so nützlich wie ein Goldfisch auf dem Mars.

Du bist der Beweis dafür, dass auch die Evolution nicht unfehlbar ist.

Knapp acht Milliarden Menschen auf der Welt und ich musste ausgerechnet dir begegnen.

Nur zehn Minuten mit dir und jeder Abtreibungsgegner ist geläutert.

Darfst gerne auf dem Boden sitzen, der ist Dreck gewohnt.

Du bist einzigartig! Hoffentlich.

Die Diss-Klassiker:

Ich habe weder die Zeit noch die Buntstifte, um dir das jetzt zu erklären.

Hätte mein Hund dein Gesicht, würde ich ihm den Arsch rasieren und beibringen, rückwärts zu laufen!

Deine Eltern haben dich als Kind drei Mal hochgeworfen und nur zwei Mal aufgefangen.

Schön, dass du da bist; und nicht hier.

Du, ein Einzelstück? Wohl eher ein Produktionsfehler.

Du hast irgendwie das gewisse… Nichts.

Deine Geburt war ein weiterer Beitrag zur Umweltverschmutzung.

Wenn Dummheit fahren könnte, müsstest du bergauf bremsen.

Sind Beleidigungen strafbar?

Lustige Beleidigungen sollen nicht für finstere Mienen, sondern für Lacher sorgen. Und das gilt auch für die in diesem Artikel aufgeführten Diss-Sprüche. Wer diese nicht als Witz, sondern für beispielsweise Cybermobbing verwenden möchte, sollte sich davor lieber mit § 185 des Strafgesetzbuchs vertraut machen. Dieser ist selbsterklärend und bietet keinen Interpretationsspielraum: „Die Beleidigung wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe und, wenn die Beleidigung mittels einer Tätlichkeit begangen wird, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“

