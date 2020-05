Luftfahrt nach Corona: Diese Fluggesellschaften heben wieder ab

Von der Bundesregierung verhängte Kontaktbeschränkungen werden gelockert, Grenzschließungen aufgehoben. Flixbus kündigt in der Folge einen Neustart noch für Mai an, BlaBlaBus folgt einen Monat später und auch Fluggesellschaften wie Lufthansa fliegen bald wieder öfter. Doch welche Fluggesellschaft fliegt in der Luftfahrt ab wann zu welchen Zielen?

Diese Frage hast du dir vielleicht auch schon gestellt. Mindestens dann, wenn du in den nahenden Sommerferien vielleicht nicht länger zu Hause bleiben, sondern vielmehr in den Urlaub fliegen möchtest. Wir geben dir einen aktuellen Überblick zu Airlines, die für den deutschsprachigen Markt wichtig sind. Und dazu zählen nicht nur Lufthansa und Eurowings.

Lufthansa

Die führende deutsche Fluggesellschaft, Lufthansa, hat für Juni angekündigt, mehr und mehr Flüge durchführen zu wollen. Bis Ende Juni will die Lufthansa Group – dazu gehören unter anderem auch Swiss und Austrian Airlines – rund 1.800 wöchentliche Verbindungen zu mehr als 130 Zielen weltweit anbieten. Ab den Drehkreuzen Frankfurt und München fliegt Lufthansa dann in Eigenregie wieder zu verschiedenen europäischen und interkontinentalen Destinationen. Aber auch der innerdeutsche Flugverkehr wird Schritt für Schritt und abhängig von der Nachfrage wieder hochgefahren. Details zum ausgebauten Luftfahrt-Programm bei Lufthansa haben wir dir schon Mitte Mai in einer separaten Meldung zum Lufthansa-Flugplan-Update verraten.

Eurowings

Eurowings ist vor allem in Europa-Verkehr stark vertreten. Und hier stehen dir bald wieder viele Verbindungen ab mehreren deutschen Flughäfen zur Verfügung. Natürlich noch nicht in dem gewohnten Umfang, aber auch die Lufthansa-Billigtochter baut ihr Angebot ab Juni mit 40 neuen Zielen aus. Vorerst sind aber nur 20 Maschinen von Eurowings an den Flughäfen Düsseldorf, Köln/Bonn, Hamburg, Stuttgart und München im Einsatz. Auch der Neustart für Verbindungen nach Übersee auf der Langstrecke ist in Vorbereitung. Details stehen hier aber noch nicht fest. So oder so: Schon jetzt kannst du bei Eurowings Flüge bis in den Sommer 2021 buchen.

Austrian Airlines

Noch bis zum 14. Juni ruht der Flugbetrieb bei Austrian Airlines komplett. Abgesehen von einigen wenigen Sonderflügen hebt seit Mitte März keine AUA-Maschine mehr ab. Das ist unter anderem auch für den Flughafen Wien und die Angestellten dort ein zermürbender Zustand. Jetzt steht fest: Ab dem 15. Juni geht es wieder los. Nach fast 90 Tagen Pause startet Austrian wieder reguläre Flüge. Bis Ende Juni will die Airline zu rund 40 Destinationen abheben. Dazu zählen europäische Ziele wie London, Paris, Brüssel, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München und Stuttgart. Zum Einsatz kommen vorerst hauptsächlich kleinere Maschinen wie Embraer 195 und Dash 8.

Swiss

Anders sieht es bei Swiss aus. Die größte Airline der Schweiz will im Juni ab Zürich und Genf wieder bis zu 190 Flüge zu 41 europäischen Zielen anbieten. Aber auch interkontinental geht es bei Swiss weiter. Neben drei wöchentlichen Verbindungen in die USA (New York / Newark) sind neue Verbindungen unter anderem nach Singapur, Tokio und Johannesburg vorgesehen. Über die Sommermonate ist geplant, den Swiss-Flugplan nachfrageorientiert weiter auszubauen. Anders als in Österreich wird der Luftfahrt in der Schweiz neues Leben eingehaucht.

Brussels Airlines

Ebenfalls Teil der Lufthansa Group ist Brussels Airlines. Ab dem 15. Juni legt die für den belgischen Markt wichtige Fluggesellschaft kommerzielle Flüge neu auf. Bis Ende August ist vorgesehen, auf 240 wöchentlichen Flügen insgesamt 59 Ziele in 33 Ländern anzufliegen. Das entspricht etwa 30 Prozent der ursprünglich für diesen Sommer geplanten Europa-Verbindungen. Der Re-Start sieht unter anderem Verbindungen nach Spanien, Portugal, Griechenland, Italien, Frankreich und Dänemark vor. Auf der Langstrecke will Brussels Airlines wieder zu 13 Zielen in Afrika sowie nach New York (JFK) fliegen. Eine für März geplante Streckenpremiere nach Montreal (Kanada) ist wegen der Corona-Krise jedoch auf das Jahr 2021 verschoben worden.

Condor

Noch einen knappen Monat müssen sich Passagiere von Condor gedulden, ehe sie mit der Ferien-Fluggesellschaft wieder abheben können. Ein Neustart ist für den 25. Juni vorgesehen – pünktlich zum Beginn der Sommerferien-Saison mit rund 300 wöchentlichen Flügen. Ab acht deutschen Flughäfen (Frankfurt, Düsseldorf, München, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Leipzig/Halle und Berlin-Schönefeld) sind Verbindungen zu 29 Urlaubszielen vorgesehen. Zum Beispiel auf die Kanarischen Inseln, auf die Balearen, nach Andalusien, Griechenland, Kroatien, Italien, Zypern, in die Türkei und auf die Nordseeinsel Sylt. Der Sommerplugplan 2020 umfasst rund zwei Drittel der ursprünglich geplanten Ziele.

Tui fly

Ebenfalls im Ferienflug-Geschäft stark vertreten ist die Fluggesellschaft Tui fly. Mindestens noch bis zum 14. Juni finden aber keine Flüge der Tui-Tochter statt. Was danach passiert? Details dazu hat Tui fly noch nicht verraten. In jedem Fall kannst du aber schon jetzt über die Tui-fly-Homepage Flüge für die Herbst- und Wintersaison buchen – Langstreckenflüge ab Düsseldorf in die Karibik inklusive. Und auf viele Flüge gibt es aktuell sogar 25 Prozent Rabatt.

Ryanair

Europas größte Billig-Fluglinie, Ryanair, will ab dem 1. Juli wieder 40 Prozent des ursprünglich geplanten Flugplans abwickeln. Täglich sind fast 1.000 Flüge vorgesehen. Zum Vergleich: Aktuell ist Ryanair nach eigenen Angaben auf nur 30 täglichen Flügen zwischen Irland, Großbritannien und Europa aktiv. Ab Juli will die irische Airline auf den Hauptstrecken allerdings weniger tägliche beziehungsweise wöchentliche Frequenzen anbieten. Dies geschehe vor dem Hintergrund, auf möglichst vielen Strecken den Service wieder aufzunehmen, anstatt nur wenige Verbindungen mit hoher Frequenz zu betreiben. Ab sofort kannst du über die Ryanair-Homepage wieder Flüge für Verbindungen ab dem 1. Juli buchen – ab 19,99 Euro pro Strecke.

„Nach vier Monaten ist es an der Zeit, Europa wieder zum Fliegen zu bringen, damit wir Freunde und Familien wieder zusammenbringen, den Menschen die Rückkehr an ihren Arbeitsplatz ermöglichen und die europäische Tourismusindustrie, die so viele Millionen Arbeitsplätze bietet, wieder hochfahren können.“ Eddie Wilson, CEO Ryanair

Lauda

Die zu Ryanair zählende Billig-Fluggesellschaft Lauda wollte im Sommer eigentlich mit 38 Maschinen vom Typ A320 ab Wien, Düsseldorf, Stuttgart und Palma de Mallorca zu vielen Zielen in ganz Europa abheben. Doch aktuell ruht der Flugbetrieb komplett. Voraussichtlich erst ab dem 1. Juli soll es mit neuen Flügen wieder losgehen.

Mehr noch: In Wien ist ein Streit mit der Arbeitnehmer-Gewerkschaft Vida um einen angepassten Tarifvertrag eskaliert, was zur Folge hat, dass die Basis am dortigen Flughafen vor einer Schließung steht. Ryanair will stattdessen in Zukunft lieber mehr Flüge ab Wien selbst durchführen. Lauda-Flugzeuge werden unterdessen bereits auf andere Flughäfen verteilt – zum Beispiel nach Düsseldorf, was insbesondere für Eurowings wegen drohender verstärkter Konkurrenz schlechte Nachrichten sind.

Easyjet

Bei Easyjet ist ein Neustart des aktuell komplett eingestellten Flugbetriebs für den 15. Juni vorgesehen. Dann sollen die auffälligen, orange-weißen Flugzeuge wieder von 21 europäischen Flughäfen abheben. Dazu zählen nicht nur diverse Städte im Vereinigten Königreich (zum Beispiel London, Liverpool, Glasgow, Belfast und Birmingham), sondern unter anderem auch Paris, Lissabon, Barcelona und Genf. Ziele in Deutschland stehen aktuell noch nicht im Easyjet-Flugplan. Es dürfte aber nicht mehr lange dauern, bis Easyjet die Luftfahrt auch an anderen europäischen Flughäfen wieder reaktiviert.

„Dies sind kleine und sorgfältig geplante Schritte, die wir unternehmen, um den Betrieb wieder aufzunehmen. Wir werden die Situation in ganz Europa weiterhin genau beobachten, damit der Flugplan im Laufe der Zeit weiter ausgebaut wird.“ Johan Lundgren, CEO easyJet

Wizz Air

Wizz Air, unter anderem für erschwingliche Billigflüge in den Osten Europas verantwortlich, hat unterdessen verkündet, die Flüge in viele Länder in Osteuropa weiter auszusetzen. Mindestens bis zum 16. Juni finden keine Verbindungen von und nach Rumänien statt. In die Ukraine sind alle Verbindungen bis zum 15. Juni gestrichen. Nach Polen führt Wizz Air mindestens bis zum 6. Juni keine Flüge durch. Mindestens bis Ende Mai sind keine Flüge nach Nordmazedonien und Moldawien möglich. Viele andere Flüge – zum Beispiel von Dortmund nach Wien oder von Berlin Schönefeld nach Budapest – finden aber wie geplant statt. Am besten informierst du dich zum Beispiel über die Homepage von Wizz Air, wann du von wo zu welchen Zielen abheben kannst.

British Airways, Air France & KLM

Für viele Transit-Passagiere sind in der Luftfahrt ab Deutschland, Österreich oder der Schweiz auch British Airways, Air France und KLM wichtig. Denn von den Drehkreuzen London, Paris und Amsterdam sind – ergänzend zu Frankfurt und München in Deutschland – unzählige Interkontinentalverbindungen möglich. Air France will bis zum 30. Juni schrittweise unter anderem wieder Flüge von Paris (CDG) nach Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Genf, Hamburg, Hannover, München, Wien und Zürich aufnehmen. Auch bei KLM und British Airways sind Verbindungen zu wichtigen europäischen Metropolen schon jetzt buchbar.

Luftfahrt in die Türkei weiter unterbrochen

Wenn du in die Türkei reisen willst: Das ist aktuell aufgrund behördlicher Anordnungen für deutsche Staatsbürger nicht möglich. Deswegen bieten auf Türkei-Flüge spezialisierte Fluggesellschaften wie Sun Express, Pegasus und Turkish Airlines aktuell noch keine Flüge ab Deutschland in die Türkei an. Hier ist noch etwas Geduld gefragt.

jetzt weiterlesen Lufthansa opfert Germanwings - Zahlreiche Flugzeuge ausgeflottet

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.