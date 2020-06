Eurowings: Sprunghafter Nachfrage-Anstieg - Das musst du jetzt wissen

Nach der Muttergesellschaft Lufthansa baut jetzt auch Eurowings das Flugangebot aus. Und zwar sowohl für Geschäftsreisende als auch für Feriengäste. Im Laufe des Sommers will die Low-Cost-Airline wieder 80 Prozent ihrer vor der Corona-Pandemie bedienten Destinationen anfliegen. Insbesondere das Interesse an Ferienzielen wie Italien, Spanien, Griechenland und Kroatien steige sprunghaft an, teilte die Fluggesellschaft jetzt mit. Im Juli will Eurowings deswegen wieder mehr als 100 Urlaubs-Ziele in ihrem Flugplan anbieten.

Eurowings hebt öfter für Geschäftsreisende ab

Auch der Wirtschaft will Eurowings helfen, wichtige Geschäftstermine im persönlichen Austausch wahrnehmen zu können. Ein deutlicher Ausbau der Frequenzen zu wichtigen Businesszielen ist die Folge. So kehren erstmals seit Ausbruch der Corona-Krise doppelte Tagesrandverbindungen in den Flugplan von Eurowings zurück – mit den Schwerpunkten ab Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart und Köln/Bonn. Darüber hinaus werden zahlreiche Strecken ab Berlin und München ausgebaut. Hannover und Nürnberg kehren in den Sommerflugplan zurück.

Am beliebtesten sind bei Eurowings-Strecken aktuell Verbindungen nach Mallorca, heißt es vonseiten der Airline. Die Balearen-Insel ist ab dem 1. Juli wieder für Touristen geöffnet. Weitere stark nachgefragte Strecken sind Verbindungen nach Sylt, Zürich und Ibiza. Auch Barcelona und Lissabon sowie die griechischen Ferienziele Rhodos und Heraklion erfreuen sich nach Angaben von Eurowings einer steigenden Nachfrage.

Zu Verbindungen auf der Langstrecke, die Eurowings vor der Corona-Krise unter anderem in die Karibik anbot, gibt es hingegen noch keine neuen Informationen. Das hängt auch damit zusammen, dass für Ziele außerhalb Europas noch immer eine Reisewarnung der Bundesregierung gültig ist.

Umbuchungen kostenlos – beliebig oft

Damit Kunden ihre Reisepläne unbeschwert gestalten können, bietet Eurowings ihren Gästen auch nach Aufhebung der weltweiten Reisewarnung eine Flexibilitätsgarantie. Bis 14 Tage vor Abflugdatum können Flüge beliebig oft und kostenlos umgebucht werden – sogar auf ein anderes Reiseziel. Das gilt für alle Eurowings-Flugangebote innerhalb Europas. Unter Umständen musst du aber trotzdem einen Aufpreis zahlen, wenn der Flugpreis für deinen neuen Flug höher ausfällt als bei der ursprünglichen Verbindung.

