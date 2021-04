Das Ende einer Ära: LG verabschiedet sich von seiner Smartphone-Sparte

LGs Smartphone-Geschichte begann vor zwei Jahrzehnten. Die Handys des südkoreanischen Herstellers waren vorübergehend sehr populär, doch in den vergangenen Jahren konnte das Unternehmen nicht mehr mit der Konkurrenz mithalten – sowohl was die Verkaufszahlen als auch was die Beliebtheit der Produkte bei der Zielgruppe angeht. Darum ist es nicht allzu überraschend, dass LG nun in einer Pressemeldung die Schließung seines Mobilfunkgeschäfts verkündete.

LG gibt Mobilfunk-Geschäftseinheit auf

Laut der Pressemeldung wolle sich das Unternehmen stärker auf Bereiche wie „Komponenten für Elektrofahrzeuge“, „vernetze Geräte“, „Smart Home“, „Robotik“, „künstliche Intelligenz“ sowie „B2B-Lösungen“ konzentrieren und die nun freigewordenen Ressourcen entsprechend einsetzen. Die Entwicklung von Mobilfunk-Technologien wie 6G (Übertragungsstandard) sollen dagegen fortgesetzt werden.

Die Schließung des Mobilfunkgeschäfts soll laut LG bis zum 31. Juli 2021 abgeschlossen werden. Zwei Fragen bleiben allerdings bestehen. So hat der Südkoreaner bezüglich der Beschäftigten lediglich verkündet, dass dies auf lokaler Ebene geregelt werde. Dasselbe gilt auch für Software-Updates sowie den Kundendienst für bereits verkaufte Handys. Hier sollen die Services für eine bestimmte Zeitperiode weitergeführt werden, deren Dauer jedoch je nach Markt variieren wird.

Spontane Entscheidung?

Obwohl LGs Entscheidung nicht allzu überraschend ist, scheint das Management diese vergleichsweise spontan getroffen zu haben. So brachte der südkoreanische Hersteller erst Ende 2020 das T-förmige Smartphone LG Wing auf den Markt, das als Vorreiter-Modell eine ganze Serie an experimentellen Mobiltelefonen einleiten sollte. Im Januar 2021 teaserte LG zudem ein ausfahrbares Handy an, welches die faltbaren Smartphones auf das Abstellgleis befördern könnte. Doch nun wird das Gerät die Marktreife wohl nicht mehr erreichen – zumindest nicht die LG-Variante des Handys.