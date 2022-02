Letzte Chance: Sicher dir jetzt krasse Angebote im Nintendo eShop

Beim Februar-Fest im Nintendo eShop kannst du dir bis zu 75 Prozent Rabatt auf tolle Nintendo Spiele sichern. Das Event läuft nur noch bis zum 20. Februar, bevor die Spiele wieder für den vollen Preis verkauft werden. Zöger also nicht zu lange und greif jetzt zu, bevor die Angebote ablaufen.

Spaß für Familie und Freunde

Nintendo ist schon seit Langem dafür bekannt, Familien und Freunde durch Videospiele zusammenzubringen. Anders als die meisten Multiplayer-Spiele auf anderen Plattformen können Nintendo Games ganz unkompliziert direkt nebeneinander auf einer einzigen Konsole gespielt werden. Beim Februar-Fest gibt es einige tolle Klassiker zu reduzierten Preisen.

Dazu gehört zum Beispiel das beliebte “Mario Kart 8 Deluxe”. Mario Kart gehört schon seit Langem zu einer der beliebtesten Spielreihen von Nintendo. Das lustige Autorennspiel macht einfach Spaß und in Mario Kart 8 kannst du dein Können auf liebevoll gestalteten, bunten Strecken unter Beweis stellen. Besonders viel Spaß macht das Rennspiel mit Freunden und Familie, denn hier zählt nicht nur reines Können. Auch Glück spielt eine große Rolle, denn kein Können der Welt bewahrt dich vor einem blauen Panzer. Das Spiel ist aktuell um 33 Prozent reduziert.

Auch das sportliche “Just Dance 2022” ist im Sale 34 Prozent reduziert. Schnapp dir einen Kontroller und teste gemeinsam mit deinen Freunden, wer von euch wirklich am besten tanzen kann. Zur Auswahl stehen euch moderne Hits und tolle Klassiker, welche einfach nicht ihren Reiz verlieren. Doch das Beste daran ist wohl, dass Just Dance es schafft, körperliche Aktivität und Spaß zu kombinieren wie kaum ein Spiel zuvor.

Begib dich auf große Reise

Auch wenn du lieber alleine spielst, hat der Nintendo eShop einiges für dich zu bieten. So kannst du in unterschiedlichen Games die verschiedensten Welten erkunden und bezwingen. Manchmal braucht man schließlich einfach eine Pause vom realen Leben und die kannst du im Nintendo eShop finden.

Tauche zum Beispiel in die fabelhafte Welt von “The Legend of Zelda: Link’s Awakening” ein. Hier erkundest du nicht nur eine Welt abseits unserer eigenen, sondern bekämpfst dabei auch noch etliche Monster und erkundest gefährliche Orte. Selbstverständlich erlebst du dabei auch eine packende Story, die dich in ihren Bann zieht. Das Spiel ist aktuell um ganze 33 Prozent reduziert.

Tauche in die Rolle von Gerald von Riva und erlebe spannende Abenteuer.

Wer mehr auf Realismus steht, für den ist “The Witcher 3: Wild Hunt” das richtige Spiel. Tauche in die Rolle von Geralt von Riva ein und verdiene dein Geld als Söldner und Monsterschlächter. Die gigantische offene Welt des Spiels steckt voller Abenteuer und mit über 100 Stunden an Quests wird das Spiel nicht schnell langweilig. Aktuell ist es um 50 Prozent heruntergesetzt und kostet dich somit nur etwa 20 Euro.

Die besten Rabatte im Nintendo eShop

Wie bei fast jedem Sale sind manche Titel stärker reduziert als andere. Zu den am meisten reduzierten Games gehören hauptsächlich kleine Indie Games, welche oft genauso viel Spaß machen können wie Titel großer Studios. Stöbere also auf jeden Fall einmal die Angebote durch, denn manche Spiele gibt es beim Februar-Fest im Nintendo eShop für nur einen Euro zu haben. Dazu gehört zum Beispiel das Fantasy-Rennspiel “Overlanders”, das um 95 Prozent reduziert ist und dich nur 99 Cent kostet.

Der Sale dauert noch bis zum 20. Februar an, also solltest du jetzt deine Chance nutzen, dir reduzierte Titel zu kaufen. Denn ist das Event einmal vorbei, dann kehren sämtliche Titel wieder zu ihrem Originalpreis zurück und es ist noch nicht bekannt, wann sie das nächste Mal reduziert sind.