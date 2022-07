Leserwahl: Teufel schlägt Sennheiser – diese Apps und Fahrzeuge begleiten dich am besten unterwegs

Uns alle begleiten technische Erfindungen und Apps auf dem Weg zur Arbeit, zu Freunden oder in den Urlaub. Deshalb fragten wir bei unserer interstellaren Leserwahl unter anderem nach den beliebtesten Anwendungen und Fahrzeugen für unterwegs. Noch können wir uns nicht mal eben zu anderen Sternen beamen, weshalb wir nur nach den beliebtesten Fortbewegungsmitteln auf unserem Erdball gefragt haben.

Die beliebtesten Fortbewegungsmittel der Milchstraße

Mit großem Abstand habt ihr bei der Frage nach dem beliebtesten Fortbewegungsmittel das Verbrenner-Auto mit 42,2 Prozent auf den ersten Platz gewählt. Mit 16,8 Prozent der Stimmen und damit auf Platz Zwei landet das Fahrrad – den dritten Platz holt sich der ÖPNV. Weniger innovativ, aber dennoch beliebt bei unseren Lesern ist die natürlichste aller Fortbewegungsmittel: zu Fuß (8,6 Prozent). Dicht dahinter hat unsere Community das E-Bike mit 8,1 Prozent gewählt. Und danach folgt mit dem E-Auto ein weiteres Elektromobil. Das Motorrad bekommt 2,3 Prozent der Stimmen und E-Scooter & Co. landen auf dem letzten Platz (2,2 Prozent).

Die 3 beliebtesten Fortbewegungsmittel

Verbrenner-Auto Fahrrad ÖPNV

Fotos aus dem Universum: Diese Mobility-App schafft es auf den ersten Platz

Darüber hinaus haben wir unsere Leserinnen und Leser nach der besten Mobility-App in den Weiten unseres Sternsystems gefragt. Hier schaffte es mit großem Abstand (69,9 Prozent) die App auf Platz Eins, die mithilfe mehrerer Millionen Bilder aus dem Weltall unsere Erde kartografiert hat: Google Maps. Danach folgt der DB Navigator auf dem zweiten Platz (11,8 Prozent) und die Outdoor-App Komoot landet auf dem dritten Platz (9,5 Prozent). TripAdvisor bekommt 3,3 Prozent eurer Stimmen – und dahinter liegen der Reihe nach Airbnb (1,9 Prozent), Uber (1,7 Prozent), BlaBlaCar (1 Prozent) und EasyPark (0,9 Prozent).

Die 3 beliebtesten Mobility-Apps

Google Maps DB Navigator Komoot

Teufel, Sennheiser und Bose: Diese Kopfhörer-Marken sind bei der Leserwahl heiß umkämpft

Kommen wir zu den besten Kopfhörer-Herstellern unseres blauen Planetens. Von „Fly Me To The Moon“ bis hin zu „The Final Countdown“ – wer stellt die Kopfhörer her, mit denen deine Lieblingsmusik am besten klingt? Knapp gewonnen hat mit 19 Prozent Teufel aus Deutschland. Dicht dahinter landet mit Sennheiser ein weiterer deutscher Hersteller (18,1 Prozent). Erst auf Platz Drei landet mit Bose ein US-amerikanischer Hersteller (16,9 Prozent).

Den vierten Platz teilen sich Sony (9,7 Prozent) und Samsung mit ihrer Tochtergesellschaft Harman und deren Marke JBL (9,7 Prozent). Auch Bang & Olufsen bekommt mit 9,6 Prozent der Stimmen noch viele Stimmen – ebenso Apple inklusive Beats (8,1 Prozent). Kleinere Sternschauer in unserer Galaxie sind eurer Meinung nach die Hersteller Beyerdynamic (5,8 Prozent), Soundcore by Anker (2,3 Prozent) und Skullcandy (0,6 Prozent).

Die 3 beliebtesten Kopfhörer-Hersteller

Teufel Sennheiser Bose

