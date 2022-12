Kurios: Bahn sägt Ticketautomaten ab

Langfristig wird es in der Schweiz nur noch möglich sein, Fahrkarten online zu kaufen. Also zum Beispiel auf einem Smartphone oder zu Hause am PC. Fahrscheinautomaten werden zukünftig hingegen immer seltener an den Bahnhöfen in der Schweiz anzutreffen sein, um die Digitalisierung weiter voranzubringen. Das berichtet das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF).

Prognose: Immer weniger Bahnkunden nutzen Papiertickets

Mit der bewusst langen Frist bis zur Mitte des kommenden Jahrzehnts werde sichergestellt, dass alle Generationen in die Lage versetzt werden, sich auf die Abschaffung der örtlichen „Billettautomaten“ einzustellen. Schon heute seien nur noch rund 200.000 von 1,8 Millionen Rentnerinnen und Rentnern in der Schweiz ohne Handy unterwegs. Bis Mitte 2035 dürften es noch deutlich weniger sein.

Ein Grund für die Abschaffung der Ticketautomaten in der Schweiz dürfte sein, dass sie in Zukunft immer seltener genutzt werden. Denn immer mehr Menschen setzen schon heute auf ein Smartphone-Ticket. Teil der Wahrheit dürfte aber auch sein, dass es viel Geld kostet, die Ticketautomaten zu betreiben. Nicht nur, weil sie immer teurer werdenden Strom verbrauchen, sondern auch, weil hohe Kosten für die Wartung anfallen. Auch das Papier für die Tickets selbst und für Quittungen ist mit Zusatzkosten verbunden.

Und was ist mit Kindern?

Abzuwarten bleibt derweil, wie die Verkehrsbetriebe in der Schweiz mit Personen umgehen möchten, die auch in Zukunft über kein Smartphone oder auch über keine Kreditkarte verfügen. Bisher heißt es nur recht lapidar, dass es für diese Kundengruppen Lösungen geben soll, damit auch sie insbesondere den Nahverkehr weiter nutzen können. Das beträfe unter anderem auch Kinder, denen Eltern noch kein eigenes Smartphone aushändigen möchten.

Im Jahr 2018 waren in der Schweiz knapp 1.500 Fahrscheinautomaten nutzbar. Bis Ende 2023 werden rund 400 Automaten einer älteren Generation wegfallen. Trotzdem soll bis auf Weiteres an jedem Halteort mindestens ein Ticketautomat nutzbar bleiben. In den kommenden Jahren möchten die Schweizerische Bundesbahnen (SBB) genau prüfen, wie sich der Ticketverkauf weiter entwickelt. Sollten die Automaten an bestimmten Standorten keine Nachfrage mehr erfahren, ist örtlich auch schon früher als 2035 mit einem Ende der Automaten zu rechnen.

Zahl der Ticketautomaten der Deutschen Bahn nimmt ebenfalls ab

Und die Ticketautomaten der Deutschen Bahn? Laut Erhebungen der Marktforscher von Statista waren 2021 noch rund 5.700 von der DB betriebene Fahrkartenautomaten in Betrieb. Im Jahr 2017 waren es hingegen noch mehr als 7.000. Hinzu kommen Fahrscheinautomaten, die von privaten Bahngesellschaften aufgestellt wurden. Inwiefern auch die Bahn schon ein generelles Ende der Ticketautomaten durchrechnet, ist nicht bekannt.