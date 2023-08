Kreisverkehr: Wer das macht, für den wird’s richtig teuer

Beim Abbiegen oder einem Spurwechsel blinkt man als Autofahrer. Das lernt man schon in der Fahrschule. Allerdings könnte man heute im Straßenverkehr den Eindruck gewinnen, dass viele Autofahrer blinkfaul geworden sind. Zwar kommt man als Nicht-Blinkender oft ungeschoren davon. Wenn man aber erwischt wird, droht dieses Bußgeld. Doch wie ist das mit dem Blinken im Kreisverkehr? Im Kreisel drohen Strafen von bis zu 50 Euro.

Wann blinkt man im Kreisverkehr?

Die Regel ist klar: Wer in einen Kreisverkehr hineinfährt, blinkt nicht. Wofür auch, man kann schließlich nur in eine Richtung hineinfahren. Blinken muss man, wenn man den Kreisverkehr verlässt – also hinter der Ausfahrt, die man nicht genommen hat und vor der kommenden, an der man raus möchte. Wer bereits vor dem Reinfahren in den Kreisverkehr blinkt oder beim Herausfahren nicht blinkt, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 10 Euro rechnen. Doch es kann noch deutlich teurer werden.

Fährt man etwa entgegen der Fahrtrichtung in einen Kreisverkehr rein, können laut Bußgeldkatalog bis zu 35 Euro fällig werden. Besonders kurios: Offenbar gibt es immer wieder Autofahrer, die ihren PKW im Kreisverkehr abstellen. Wohl auch deshalb wurde im Bußgeldkatalog dafür eine Strafe festgesetzt. Wer im Kreisverkehr parkt, muss mit einer Strafe von bis zu 50 Euro rechnen.

Übrigens, und unabhängig vom Kreisverkehr: Wer rechts oder links blinkt, aber trotzdem geradeaus fährt und anschließend mit einem anderen Verkehrsteilnehmer zusammenstößt, trägt eine Mitschuld am Unfall.

Aggression im Straßenverkehr nimmt zu

Es sind nicht nur Blinkmuffel, die im Straßenverkehr oftmals andere Verkehrsteilnehmer verärgern und gefährden. Auch die Aggression im Straßenverkehr nimmt zu. An die Verkehrsregeln halten sich viele Autofahrer nicht mehr. Ob Drängeln, den Sicherheitsabstand nicht einhalten oder bei Rot über die Ampel fahren: