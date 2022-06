Krasse Entwicklung: Kaufprämie für Elektroautos wackelt - schon ab 2023 Hayo Lücke 3 Minuten

Es droht neuer Zoff in der deutschen Bundesregierung. Denn nach den Vorstellungen von Finanzminister Christian Lindner (FDP) soll die Förderung von Elektroautos schon bald komplett fallen. Bei den Grünen kommt das nicht gut an. In der Automobilbranche ebenso wenig.