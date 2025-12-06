Beeil dich! Diese 8 Apps und Games gibt's nur kurz gratis

Unter Millionen Apps in den Stores von Apple und Google eine vernünftige Auswahl zu treffen – gar nicht so einfach. Wir haben dir aber heute wieder ein paar Apps zusammengesucht, bei denen du zumindest sicher sein kannst, kein Geld zu verplempern. Wir haben darauf geachtet, dass sie nicht zu schlecht bewertet sind und noch wichtiger: Es sind kostenpflichtige Pro-Apps, die nur für eine kurze Zeit lang kostenlos zu haben sind.

Kostenlose Pro-Apps (Android)

Clear Wave – Water Eject Pro ( 2,29 Euro ) – Klappt das wirklich, dass man mit Soundwellen und Vibrationen Wasser aus den Lautsprechern bekommt? Da die App derzeit gratis ist, kannst du das ja mal unverbindlich ausprobieren. (4,5 Sterne, 703 Bewertungen)

) – Klappt das wirklich, dass man mit Soundwellen und Vibrationen Wasser aus den Lautsprechern bekommt? Da die App derzeit gratis ist, kannst du das ja mal unverbindlich ausprobieren. Schallmesser & Detektor PRO ( 3,29 Euro ) – Na? Stehst du wieder mal zufällig beim Konzert oder hinter einer Flugzeugturbine und hast keinen Schimmer, ob das gerade echt zu laut ist? Diese App bringt Gewissheit, versprochen! (4,3 Sterne, 1.850 Bewertungen)

) – Na? Stehst du wieder mal zufällig beim Konzert oder hinter einer Flugzeugturbine und hast keinen Schimmer, ob das gerade echt zu laut ist? Diese App bringt Gewissheit, versprochen! Evertale ( 0,50 Euro ) – Das Game ist schon etwas betagter. Aber wenn du Bock hast, dich in einem netten RPG durch Dungeons zu kämpfen und Monster zu besiegen, solltest du mal den Download-Button drücken. (4,6 Sterne, 554.000 Bewertungen)

) – Das Game ist schon etwas betagter. Aber wenn du Bock hast, dich in einem netten RPG durch Dungeons zu kämpfen und Monster zu besiegen, solltest du mal den Download-Button drücken. Shadow Hunter: Offline Premium ( 3,29 Euro ) – Steht dir der Sinn nach einem Hack-and-Slash-Game mit RPG-Elementen und epischen Boss-Kämpfen? Dann bist du hier richtig! (4,7 Sterne, 59.700 Bewertungen)

Gratis Premium-Apps (iOS)

Effects Studio ( 0,99 Euro ) – Wer eine App zum Bearbeiten seiner Bilder sucht, findet hier massig Filter, Effekte und weitere Bearbeitungsmöglichkeiten. (4,7 Sterne, 786 Bewertungen)

) – Wer eine App zum Bearbeiten seiner Bilder sucht, findet hier massig Filter, Effekte und weitere Bearbeitungsmöglichkeiten. Mindkeeper: The Lurking Fear ( 1,99 Euro ) – Grafisch ansprechendes Game mit knackigen Rätseln und Lovecraft-Vibes. (4,3 Sterne, 178 Bewertungen)

) – Grafisch ansprechendes Game mit knackigen Rätseln und Lovecraft-Vibes. Palingenesis ( 1,99 Euro ) – Noch was für Rätselfreunde. Bei diesem Puzzle Adventure empfehle ich dir zudem dringend, auch auf den Sound zu achten! (4,9 Sterne, 10 Bewertungen)

) – Noch was für Rätselfreunde. Bei diesem Puzzle Adventure empfehle ich dir zudem dringend, auch auf den Sound zu achten! Resting Heart Rate Tracker ( 1,99 Euro ) – Zusammen mit einer Apple Watch hast du hier dein Herz ständig im Auge. (4,7 Sterne, 26 Bewertungen)

Gratis-Apps mit Tücken: Darauf solltest du achten

Alle der hier aufgezählten Apps waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kostenlos erhältlich. Wie lange diese Aktionen jedoch gelten, verraten uns die Entwickler leider meist nicht. Gefällt dir also eine App, schlag am besten direkt zu, bevor wieder ein Preisschild dranklebt.

Trotzdem lohnt sich vor dem Download immer ein kurzer Blick auf das Kleingedruckte im App-Store. Denn auch bei vermeintlich kostenlosen Angeboten gibt es gelegentlich Haken, die leicht übersehen werden.

In-App-Käufe und Werbung

Viele Gratis-Apps finanzieren sich über Werbung oder optionale In-App-Käufe. Das ist nicht weiter ungewöhnlich – selbst manche ehemals kostenpflichtige App setzt inzwischen auf dieses Modell. Besonders bei Spielen, die sich an Kinder richten, sollte man jedoch genau hinschauen, um ungewollte Käufe oder übermäßige Werbung zu vermeiden. In solchen und ähnlichen Fällen kann eine der folgenden Kindersicherungen helfen:

App-Berechtigungen

Ein weiterer Punkt, der oft übersehen wird: die Berechtigungen. Viele Apps sammeln Nutzerdaten oder geben sie an Dritte weiter. Wer auf Datenschutz achtet, sollte nur die Zugriffe erlauben, die wirklich nötig sind. Ein Wecker braucht keinen Kamerazugriff, und eine Taschenlampen-App hat nichts mit deinem Standort zu tun. Ein kurzer Check vor der Installation kann hier viel Ärger ersparen.

Damit sind wir dann auch schon wieder durch für diese Woche. Sollte nichts für dich dabei gewesen sein: Halb so wild, auch nächste Woche sind wir zweimal mit neuen Anwendungen und Mobile Games am Start.