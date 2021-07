Kostenlos bei Amazon: Spektakulärer Action-Kracher mit Star-Besetzung

Trotz schlechter Kritiken konnte der Film in seinem Erscheinungsjahr 745 Millionen US-Dollar einspielen. Damit befindet sich die Comic-Verfilmung mit zahlreichen Stars wie Will Smith, Jared Leto oder Ben Affleck auf Platz 8 der weltweit erfolgreichsten Filme des Jahres 2016. Trotz schlechter Kritiken konnte „Suicide Squad“ einen Oscar abräumen. Und ab dem 31. Juli ist der US-Actionfilm kostenlos im Amazon Prime Abo zu sehen.

Die Handlung

Die amerikanische Geheimagentin Amanda Waller ist überzeugt, dass nur eine heimlich instruierte Gruppe aus bunt zusammengewürfelten, zwielichtigen Gestalten vom Bodensatz der Gesellschaft einem rätselhaften, unüberwindlichen Wesen den Garaus zu machen. Der Grund: Alle Mitglieder dieser Superschurken-Truppe sitzen ein und haben nichts zu verlieren. Dazu gehören die gestörte Harley Quinn, der Profikiller Deadshot, der pyrokinetische Ex-Gangster El Diablo, der Dieb Captain Boomerang, der kannibalische Killer Croc und der Söldner Slipknot.

Doch schon bald merken die Mitglieder der Suicide Squad, dass sie nicht rekrutiert worden sind, weil sie eine Chance auf Erfolg haben. Vielmehr sollen sie praktische Sündenböcke abgeben, wenn das Unternehmen unweigerlich scheitert. Wie aber reagieren sie auf diese Erkenntnis? Stellt sich das Himmelfahrtskommando der Aufgabe, um beim Versuch draufzugehen? Oder beschließen sie, dass jeder seine eigene Haut retten muss? Der Trailer liefert eine Kostprobe.

Übrigens: Am 5. August kommt mit Suicide Squad 2 ein zweiter Teil der Comic-Verfilmung in die Kinos. Einen ersten Vorgeschmack darauf liefert der Trailer.

Für alle, die den Film bereits gesehen haben und nicht noch einmal schauen wollen, haben wir eine ganz besondere Liste zusammengestellt. Sie zeigt die besten Filme aller Zeiten. Darunter befindet sich auch ein Film, der 2019 zu den besten gehört: Parasite – die Überraschung bei der Oscar-Verleihung 2020. Er gewann den Oscar für den besten Film des Jahres und ist aktuell ebenfalls kostenlos bei Amazon Prime Video zu sehen.

Parasite ist eine Mischung aus rabenschwarzer Tragikomödie und einer perversen Thillerfarce. Der Film ist lustig und dramatisch zugleich und auf jeden Fall eine Empfehlung. Er handelt von einer Familie aus armen Verhältnissen, die in einem vornehmen Haushalt anheuert und sich dort einnistet. Doch was dann folgt, stellt alles in den Schatten. Hier geht’s zum Trailer.

