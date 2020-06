Es war die Überraschung bei der Oscar-Verleihung 2020. Der Film „Parasite“ gewann den Oscar für den besten Film des Jahres. Mehr noch: die Mischung aus rabenschwarzer Tragikomödie und einer perversen Thillerfarce hat gleich noch drei weitere Oscars mit abgeräumt. Für die beste Regie, das beste Originaldrehbuch und für den besten internationalen Film. Eine weitere Besonderheit: Der Film von Bon Joon Ho aus Südkorea ist der erste nicht-englischsprachige Film, der den Oscar als bester Film erhält. Zudem gewann Parasite die Goldene Palme und wurde in Cannes zum besten Film des Jahres gekürt.

Ab dem 17. Juni zeigt Amazon Prime Video Parasite exklusiv und für Abonnenten kostenlos. Der Film ist lustig und dramatisch zugleich und auf jeden Fall eine Empfehlung. Er handelt von einer Familie aus armen Verhältnissen, die in einem vornehmen Haushalt anheuert und sich dort einnistet. Doch was dann folgt, stellt alles in den Schatten. Lass dich überraschen und schau dir den Trailer als Vorgeschmack an:

Im Juni warten weitere Gänsehaut-Momente auf alle Kunden von Amazon Prime. Neben dem besten Film des vergangenen Jahres strahlt Amazon Prime Video auch einen packenden Dokumentarfilm über eine lebende Fußballlegende aus. Hier gibt es eine Zusammenfassung aller neuen Filme und Serien bei Amazon.

Wer dann immer noch nicht genug hat, für den haben wir eine ganz besondere Liste zusammengestellt. Sie zeigt die besten Filme aller Zeiten. Darunter befindet sich auch ein weiterer Film, der 2019 zu den besten gehört: Joker. Übrigens galt Joker bis zur Oscar-Verleihung als bester Film des Jahres und war heißer Kandidat für die Trophäe. Er wurde sogar für 11 Oscars nominiert. Letztlich ging er aber nur mit zwei nach Hause. Unter anderem bekam Joaquin Phoenix die beliebte Statue als bester Hauptdarsteller. Bei Amazon Prime Video musst du jedoch auch als Abonnent 4,99 Euro bezahlen, um dir den Film leihweise ansehen zu können.

