Klarer Gewinner: Das sind die meistverkauften Smartphones

Bei diesem Hersteller handelt es sich um Apple. So konnte sich das Unternehmen aus Kalifornien gleich 8 Plätze in der Top 10 sichern. Die verbleibenden zwei Plätze gehen an Samsung. Doch warum konnte Apple so abräumen und warum ist kein chinesischer Hersteller in der Top 10 Liste zu finden?

Die 10 meistverkauften Smartphones 2022

Zusammen haben sich diese zehn Smartphones rund 230 Millionen mal verkauft. Das entspricht rund 19 Prozent aller Smartphone-Verkäufe weltweit. Quelle: Counterpoint Research.

Was macht Apple und Samsung so erfolgreich?

Apple und Samsung haben einen großen Vorteil gegenüber anderen Smartphone-Herstellern: die globale Verfügbarkeit. So sind das iPhone und zahlreiche Galaxy-Smartphones in allen westlichen Ländern sowie in den meisten Ländern Südamerikas, Asiens und Afrikas erhältlich.

Apples Erfolgsmodell

Apples iPhones sind nicht nur weltweit erhältlich, sondern gelten auch als Statussymbol. In den wichtigen Märkten Europa, USA und China belegte Apple jeweils den ersten Platz. Zudem hat Apple nur eine begrenzte Auswahl an Modellen, aus denen die Kunden wählen können. Wer also ein iPhone kaufen möchte, kann aktuell nur aus acht Modelle wählen. Samsung listet hingegen alleine auf der eigenen Website über 50 Modelle, auf die sich die Verkäufe verteilen. Andere Hersteller wie Xiaomi verkaufen viele Smartphones gar nur für ein halbes Jahr, ehe sie durch einen Nachfolger ersetzt werden.

Samsung: Der Budget-Star

Samsung ist besonders mit seinen Budget-Modellen erfolgreich. Das Galaxy A13 ist eines der beliebtesten Einsteiger-Smartphones in Deutschland, jedoch insbesondere in Süd- und Mittelamerika extrem erfolgreich. Das A03 gehört hingegen in Afrika und im Nahen Osten zu den beliebtesten Smartphones.

Die teureren Galaxy-S-Smartphones schaffen es indes global nicht in die Top 10. So sind diese zwar in Europa beliebt, gelten jedoch nicht als Statussymbol und können etwa in den USA durch die fehlende iMessage-App gerade bei jungen Leuten nicht überzeugen. Während sich die S22 Serie rund 30 Millionen mal verkauft hat, konnte Apple über 200 Millionen iPhones im vergangenen Jahr absetzen.

Die Kunden wollen große Smartphones

Bei einem genaueren Blick auf die Top 10 der meistverkauften Smartphones zeigt sich ein weiterer Trend: die Kunden bevorzugen immer größere Smartphones. So hat es das kleine iPhone 13 Mini als einziges Modell der Reihe nicht in die Top 10 geschafft. Und beim iPhone 14 Pro ist die 6,7 Zoll-Version erstmals beliebter als das kleinere 6,1 Zoll-Modell. Zudem kommen die teureren Pro-Smartphones in diesem Jahr besser an als je zuvor. Grund dafür dürften die größeren Änderungen wie das Always-on-Display mit Dynamic Island sein.