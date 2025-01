Am 1. Januar 1998 war es erstmals möglich, im Festnetz über einen anderen Anbieter als die Deutsche Telekom zu telefonieren. Das Call by Call-Verfahren sparte Verbrauchern vermutlich Millionen Euro und führte zu sinkenden Telefonpreisen. Das Verfahren war denkbar einfach: Durch das Wählen einer fünfstellige Vor-Vorwahl bist du automatisch im Netz eines anderen Anbieters gelandet. Dann galten dessen Preise. Call by Call machte das Telefonieren schon 1. Januar 1998 so günstig wie noch nie – auch wenn 19 Pfennig pro Minute (heute 9,71 Cent pro Minute) für ein Festnetzgespräch heute viel zu teuer wären. Erst nach und nach sanken die Preise, Jahre später war dann auch im großen Stil das möglich, was heute üblich ist: der Wechsel des kompletten Anschlusses zu einem anderen Anbieter. Der 1. Januar 2025 ist nun der erste Tag, an dem es kein Call by Call mehr gibt. Das könnte bei einigen Telekom-Kunden zu Problemen führen.

Gespeicherte Telefonnummern müssen geändert werden

Denn mit Abschaltung von Call by Call werden Verbindungen nicht mehr hergestellt, wenn du die Telefonnummer weiterhin mit vorangestellter Verbindungsnetzbetreiber-Vorwahl 010xx wählst. Das bestätigte uns die Deutsche Telekom auf Nachfrage. Dies kann sowohl bei Rufnummern im Kontaktverzeichnis als auch bei Kurzwahl- oder Anrufweiterleitungszielen der Fall sein. In diesem Fall ist es notwendig, die gespeicherte Verbindungsnetzbetreiber-Vorwahl 010xy aus dem Telefonbuch zu löschen. Die Nummer kann gleichermaßen im Telefon wie auch im Router oder der Telefonanlage gespeichert sein. Möglich auch, das eine Telefonanlage mit einem sogenannten Least Cost Router ausgestattet ist. Auch diesen musst du deaktivieren. Es erfolgt nach Telekom-Angaben keine automatische Verbindung über das Telekom-Netz.

Kunden, die sich in der Hochzeit der günstigen Telefonate über andere Anbieter für eine sogenannte Pre-Selection entschieden haben, können sich indes zurücklehnen. Bei diesem Verfahren wurde die Telekom beauftragt, alle Gespräche automatisch über einen bestimmten Anbieter zu routen. Du musstest keine 010xy vorwählen. Die Telekom hatte angekündigt, dass sie die bei ihr beauftragte dauerhafte Voreinstellung auf andere Verbindungsnetzbetreiber mit Ablauf des Jahres 2024 löscht. Das erfolgt unabhängig davon, ob die Verbindungsnetzbetreiber ihre Verträge gekündigt und ihre Leistung eingestellt haben. Betroffene Kunden habe man darüber informiert und ihnen mitgeteilt, dass sie dann über das Telekom-Netz telefonieren und die Gespräche zu den jeweiligen Konditionen ihres Telekom-Tarifes abgerechnet werden.

Das sind die Alternativen für Telekom-Kunden

Auch nach dem Aus von Call by Call kannst du insbesondere bei Gesprächen ins Ausland noch immer sparen. Viele Ziele kannst du über andere Verfahren günstig erreichen. Einerseits kannst du über Mobilfunkanbieter wie Lebara oder Ortel Mobile in einige Länder sehr günstig telefonieren. Alternativ gibt es mit Calltrough ein Verfahren, bei dem du zunächst über eine 0180-Rufnummer einen Sprachcomputer anrufst und dieser dann deine Verbindung ins Ausland aufbaut. Du zahlst nur die Kosten zur 0180-Nummer – übrigens auch vom Handy aus. Beispielhaft zu nennen sind hier die entsprechenden Dienste der 010017, easytelecom und klugtelecom. Das geht übrigens anders als Call by Call auch bei Telefonanschlüssen anderer Anbieter.

