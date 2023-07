Pokémon Sleep: Kann ein Videospiel unsere Schlafprobleme lösen?

Wer kennt es nicht? Abends rechtzeitig schlafen zu gehen, fällt vielen Menschen schwer. Für Kinder beginnt am nächsten Morgen früh die Schule, Erwachsene müssen zur Arbeit. Viele versuchen diese unangenehmen Tätigkeiten herauszuzögern, indem sie abends länger wach bleiben, als sie sollten. Das Resultat ist dabei oft Übermüdung, die Arbeit und Schule noch anstrengender macht. Könnte ein Videospiel wie Pokémon Sleep uns dabei helfen, gesündere Schlafgewohnheiten zu entwickeln?

Das Prinzip von Pokémon Sleep

Pokémon Sleep soll deinen Schlaf unterhaltsam machen, indem es Anreize schafft, rechtzeitig schlafen zu gehen. Dazu musst du lediglich dein Pokémon Go Plus +, oder einfach dein Smartphone, vor dem Schlafen gehen neben dein Kissen legen. Das Gerät zeichnet dann deinen Schlaf auf und am nächsten Morgen siehst du, wie gut oder schlecht du geschlafen hast. Je länger du schläfst, desto mehr Belohnungen erhältst du.

Ganz im Sinne der Pokémon-Spiele gilt es auch bei Pokémon Sleep, gemeinsam mit dem Schlafforscher Neroli, einen Pokédex zu füllen. Je länger du schläfst, desto mehr Pokémon triffst du jede Nacht an und desto größer wird auch dein Relaxo, das Maskottchen des Spiels. Zusätzlich kannst du Pokémon Sleep mit Pokémon Go koppeln und so diverse Boni erhalten. Dazu zählt beispielsweise ein niedliches Pikachu mit Schlafmütze.

Kann Pokémon Sleep den Schlaf verbessern?

Gerade für eine jüngere Zielgruppe könnte es Pokémon Sleep schaffen, das Schlafen gehen angenehmer zu gestalten. Ob die Verbindung des Schlafengehens mit einem Videospiel jedoch im Einzelfall einen Nutzen hat, muss wohl jeder selbst herausfinden. Es handelt sich jedoch in jedem Fall um eine nette Möglichkeit, auch die Zeit des Schlafens ein bisschen interessanter zu gestalten.

Das Pokémon Go Plus +

Wie bereits erwähnt, funktioniert die App besonders gut mit dem Pokémon Go Plus +. Doch was ist das überhaupt? Es handelt sich hierbei um einen sogenannten Auto-Catcher, ein kleines Gerät, dass speziell für Pokémon Go und, in diesem Fall, auch für Pokémon Sleep, entworfen wurde. Das Gerät ist seit heute in Europa verfügbar. Koppelst du es mit deinem Pokémon Go Account, dann erhältst du zur Belohnung eine Spezialforschung, die dir ein exklusives Relaxo mit Schlafmütze beschert.

Du kannst das Pokémon Go Plus + jedoch auch ohne Pokémon Sleep Funktionalität nutzen. In diesem Fall ist es dann ein normaler Auto-Catcher, der jedoch im Vergleich zu vorherigen Modellen spannende neue Funktionen bietet. So kannst du beispielsweise erstmals bei einem offiziellen Produkt aus verschiedenen Pokébällen auswählen. Aktuell kostet der Auto-Catcher bei Amazon 60 Euro.