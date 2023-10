Jetzt kostenlos: Zwei Horrorspiele mit Top-Bewertungen für PC

Der Epic Games Store schenkt dir aktuell mit „Tandem: A Tale of Shadows“ und „The Evil Within 2“ gleich zwei hochwertige PC-Spiele, die dich sonst fast 40 Euro kosten. Das Angebot läuft noch bis zum 2. November um 17:00 Uhr. Anschließend sind die nächsten Freebies an der Reihe. Um dir die Spiele kostenlos zu sichern, benötigst du lediglich einen kostenlosen Account im Epic Games Store. Jede Woche gibt es hier oftmals großartige Spiele, die Epic gratis anbietet. Hast du dir die Spiele einmal gesichert, gehören sie permanent dir.

Jetzt gratis im Epic Games Store

Tandem: A Tale of Shadows

„Tandem: a Tale of Shadows“ ist nicht nur bis nächster Woche kostenlos, sondern kann sich auch exzellenter Bewertungen erfreuen. In diesem Spiel hilfst du Emma und Teddy Fenton dabei, das Rätsel um das Verschwinden des berühmten Magiers Thomas Kane zu lösen. Dazu entführt dich das Spiel in einer wunderschöne, viktorianische Welt. Inspiriert wurde der Stil des Spiels von Tim Burton, Jules Verne und Sir Arthur Conan Doyle. Normalerweise kostet dich das Spiel rund 9 Euro, doch diese Woche hast du für kurze Zeit die Möglichkeit, dir das Spiel im Epic Games Store komplett kostenlos zu sichern.

The Evil Within 2

Nachdem letzte Woche bereits „The Evil Within“ angeboten wurde, ist diese Woche die Fortsetzung, „The Evil Within 2“ an der Reihe. Auch dieses Spiel bringt dir Horror und Action ohne Gleichen. Zusätzlich erfreut es sich sehr positiver Wertungen und ist damit die Zeit eines jeden Horror-Liebhabers wert. Traust du es dich, in die albtraumhafte Welt des Spiels zurückzukehren? Dann kannst du dir das Spiel seit dem 26. Oktober kostenlos im Epic Games Store sichern.

Kostenlose Spiele im Epic Games Store

Nächste Woche im Epic Games Store

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch

In „F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch“ erkundest du eine Karte im Metroidvania-Stil, die mehr als ein Dutzend einzigartige Bereiche zu bieten hat. Mit Faust, Peitsche und Bohrer kämpfst du dir deinen Weg durch die Invasoren, die deine Heimat bedrohen. Ursprünglich lebten in Torch City nur Tiere, doch nun drohen die Invasoren, dies zu ändern. Du kannst dir das Spiel ab dem 2. November kostenlos im Epic Games Store sichern.

Dieses Spiel ist bald kostenlos im Epic Games Store.

Turnip Boy Commits Tax Evasion

„Turnip Boy Commits Tax Evasion“ kann nicht nur mit einem lustigen Titel überzeugen. In diesem Spiel tauchst du in die Welt von Play, einer Rübe, die gerne für Ärger sorgt. Dein Ziel ist es, möglichst viele illegale Dinge zu tun, um die korrupte Gemüse-Regierung zu stürzen. Steuerhinterziehung ist schließlich nicht illegal, wenn du die Regierung nicht magst…, oder? Du kannst dir auch dieses Spiel ab dem 2. November kostenlos sichern. Normalerweise kostet es dich 12 Euro.