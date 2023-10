iPhone-Navigation: Dieser Fehler lässt Autofahrer auf der Strecke

CarPlay ist seit Jahren ein beliebtes Feature, auf das viele Autofahrer ungern verzichten wollen. Wenn dich das Navigationssystem an Kreuzungen jedoch in die falsche Richtung schickt, ist dies nicht nur frustrierend, sondern kann auch gefährlich werden. Genau dies berichtet Chance Miller von 9to5Mac in einem aktuellen Bericht zu den Problemen mit iPhone, CarPlay und dem GPS-Empfang. Er ist mit den Fehlern nicht alleine. Viele andere Nutzer berichten seit geraumer Zeit in Autos diverser Hersteller von ähnlichen Problemen.

iPhone mit CarPlay: GPS-Funktion ist unzuverlässig

Die Fehler zeigen sich in Kombination mit der Navigation. Offenbar wird GPS-Empfang so sehr „gestört“, dass jegliche Navi-Apps unbrauchbar werden. Die Probleme betreffen Apple Maps, Google Maps und auch alle anderen Navigations-Apps.

Miller hat die Fehler in seinem Ford Mustang Mach-E beobachtet. Wie jedoch bereits erwähnt ist es nicht beschränkt auf Ford oder Elektroautos. Es spielt auch keine Rolle, ob du CarPlay mit oder ohne Kabel nutzt.

In einigen Fällen friert die GPS-Verbindung laut Miller schlichtweg ein. Die Karte wird nicht länger aktualisiert, wodurch Hinweise zum Abbiegen auch nicht länger vom iPhone genannt werden. Es kommt also schnell vor, dass du die korrekte Ausfahrt verpasst.

Apple CarPlay sorgt aktuell für Frust bei Autofahrern

Beim zweiten Problem springt die eigene Position auf der Karte herum. Das bedeutet im Fall von Miller, dass er laut der Karten-App auf einmal in einem Feld oder einem Fluss unterwegs ist. Auch dies sorgt erwartungsgemäß dafür, dass die Navigation unbrauchbar ist.

Im dritten Fall der GPS-Probleme weiß das iPhone gar nicht mehr, wo du dich befindest. Auf der Karte wird nur noch ein großer Kreis angezeigt, in dem du dich aufhalten sollst. Die App kann dir hier natürlich ebenfalls nicht mehr sagen, wann du wo abbiegen musst.

Navigationsprobleme seit vielen Monaten

Die Probleme treten laut 9to5Mac seit fast einem Jahr auf. Es ist also kein neuer Fehler in iOS 17 oder dem iPhone 15. Miller verlinkt in seinem Artikel auf eine Reihe von anderen Nutzern. So sind beispielsweise der VW Golf R, Passat oder Taos betroffen. Aber auch Besitzer eines BMW mit iDrive 8 oder Toyota Rav 4 haben die Probleme festgestellt.

Offenbar begannen die Probleme mit der Vorstellung von iOS 16. Betroffen sind iPhone-Modelle seit dem XS. Die Software der Autos ist im Falle von Millers Mach-E ebenfalls auf dem aktuellen Stand.

Eine wirklich dauerhafte Lösung ist derzeit nicht bekannt. Die Chancen, dass das Problem auftritt, sinken jedoch laut 9to5Mac enorm, wenn du die Navigation auf dem iPhone beginnst, bevor du es mit dem Auto verbindest. Wenn die GPS-Probleme bereits aufgetreten sind, soll es helfen, wenn du dein Smartphone entsperrst und kurz die Navi-App öffnest.