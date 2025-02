iPhone: Dem nächsten großen Update könnten wichtige Funktionen fehlen

Im vergangenen Juni gab Apple uns eine Vorschau auf viele der kommenden Features für das iPhone. Wie schon seit mittlerweile einigen Jahren erscheinen nicht mehr alle Neuheiten auf einen Schlag mit der Vorstellung von – in diesem Fall – iOS 18.0. Stattdessen dauert es teilweise viele Monate, bis die Funktionen vorhanden sind. Besonders betroffen sind die vielen Features, die Teil von Apple Intelligence sind. Diese rollen erst nach und nach in den kleineren Updates aus. Nun berichtet Bloomberg, dass iOS 18.4 viele lang ersehnte Funktionen fehlen könnten.

iPhone mit iOS 18.4: Wichtige Features könnten fehlen

Wieder einmal ist es der in der Regel sehr zuverlässige Mark Gurman, der in diesem Fall schlechte Neuigkeiten für viele iPhone-Nutzer verkündet. Konkret arbeitet Apple angeblich weiterhin mit Hochdruck daran, die lang ersehnte überarbeitete Version von Siri fertigzustellen. Der Assistent soll im Rahmen von Apple Intelligence eine Reihe von vielen Verbesserungen erhalten.

Dieser grundüberholte Siri ist ein zentrales Element, das Apple bereits im vergangenen Juni im Rahmen der Entwicklerkonferenz WWDC vorgestellt hatte. Der Plan ist derzeit, dass der iPhone-Hersteller im April iOS 18.4 vorstellen wird. Dieses soll nach dem vergleichsweise kleinen Update auf iOS 18.3 im Februar viele große Neuheiten in sich haben. Insbesondere für Nutzer in der EU und damit auch in Deutschland soll Apple Intelligence auf Deutsch verfügbar sein.

Gurman spricht in seinem Bericht jedoch über Siri – nicht über die Verfügbarkeit in neuen Regionen. Einige der bislang für April geplanten Features könnten demnach erst im Mai oder später erscheinen. Der Grund sind Probleme bei der Entwicklung und Fehler in der Software, mit denen die Programmierer und Tester innerhalb des Unternehmens angeblich kämpfen.

Diese Siri-Features bleiben bislang ein Traum

Zu den im vergangenen Juni und bislang nicht verfügbaren Features gehört unter anderem die Möglichkeit für Siri, die persönlichen Daten eines Nutzers besser zu verstehen. Damit sollen intelligentere Antworten ermöglicht werden. Siri soll außerdem in der Lage sein, Apps besser zu steuern und zu verstehen, was gerade auf dem Display zu sehen ist. Auch hier ist das Ziel, dem Anwender besser unter die Arme greifen zu können.

Eine eindrucksvolle Demonstration war etwa die Fähigkeit von Siri, einen Flug und eine Restaurant-Reservierung aus E-Mails und Textnachrichten auf dem iPhone zu extrahieren und dem Nutzer zu präsentieren. Genau dieses Feature könnte laut Gurman nun von der Verzögerung betroffen sein. Der Bloomberg-Reporter schreibt, dass diese Features laut den internen Testern bislang nicht zuverlässig funktionieren.

iOS 18.4 für das iPhone soll zwar erst im April für die breite Öffentlichkeit erscheinen. Der Beta-Test dieses Update, auf den externe Entwickler Zugriff haben, soll aber bereits deutlich früher beginnen. Es könnte schon in einigen Stunden oder Tagen so weit sein.

Laut Gurman ist es denkbar, dass Apple die betroffenen Features weiterhin in das Update integrieren wird, sie aber standardmäßig nicht aktiviert. Du kannst dann selbst entscheiden, ob du sie nutzen willst oder nicht. Sollte das Unternehmen diese Option wählen, könnte eine standardmäßige Aktivierung etwa mit iOS 18.5 beginnen.

Apple war in den vergangenen Wochen und Monaten bereits diverse Male in der Kritik aufgrund der unzuverlässigen KI-Features. Zuletzt deaktivierte das Unternehmen nach Kritik der britischen BBC die Zusammenfassung von Push-Mitteilungen, wenn diese aus Apps im Bereich News oder Entertainment stammen. Apple selbst beschreibt Apple Intelligence etwa in den Einstellungen eines iPhones noch als Beta.