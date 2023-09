iPhone 15: So lange hält der Akku in Apples neuem Smartphone

Schon vor einigen Monate gab es Gerüchte zum Akku des nun vorgestellten iPhone 15. Damals hieß es noch, dass die Kapazität bei einigen Modellen um satte 18 Prozent steigen sollte. Nach der Präsentation wurden nun jedoch einige weitere Hüllen gelüftet, die die korrekten Werte offenbaren. So hat MySmartPrice in der Datenbank einer chinesischen Regulierungsbehörde die exakten Zahlen in Erfahrung bringen können. Diese unterscheiden sich deutlich von den zuvor genannten Daten.

iPhone 15: Akkukapazität wächst minimal

Apple gibt die Laufzeiten seiner Smartphones auf der eigenen Webseite nur anhand einiger Beispiele an. So schreibt das Unternehmen etwa, dass der Akku eines iPhone 15 bei der Video­wiedergabe bis zu 20 Stunden ausdauern kann. Dies ist derselbe Wert wie beim iPhone 14. Auch bei den anderen Daten wie der Audio­wiedergabe von bis zu 80 Stunden gibt es keinen Unterschied zwischen dem neuen und alten Modell.

iPhone Video­wiedergabe Video­wiedergabe (gestreamt) Audio­wiedergabe 15 Bis zu 20h Bis zu 16h Bis zu 80h 15 Plus Bis zu 26h Bis zu 20h Bis zu 100h 15 Pro Bis zu 23h Bis zu 20h Bis zu 75h 15 Pro Max Bis zu 29h Bis zu 25h Bis zu 95h

Beim Blick auf die technischen Daten der verbauten Akkus erscheinen diese Zahlen ebenfalls als durchaus denkbar. So sind die Unterschiede der Kapazitäten deutlich geringer als zuvor erhofft.

Modell iPhone 14 iPhone 15 iPhone 14/15 3.279 mAh 3.349 mAh, 12,981 Wh 14/15 Plus 4.325 mAh 4.383 mAh, 16,95 Wh 14/15 Pro 3.200 mAh 3.274 mAh, 12,7 Wh 14/15 Pro Max 4.323 mAh 4.422 mAh, 17,109 Wh

Der große Sprung bleibt also offenbar aus. Leider verraten Apples offizielle Zahlen nicht, ob möglicherweise Verbesserungen bei der reinen Standby-Zeit zu beobachten sind. Derartige Erkenntnisse müssen die Tests zeigen, die uns erst in den nächsten Tagen und Wochen vorliegen werden.

Ähnliches gilt für die Langzeitwerte der neuen Akkus. Hier mehrten sich in den vergangenen Wochen immer wieder Berichte, laut denen die maximale Kapazität beim iPhone 14 deutlich gelitten hat. Eines unserer Pro-Max-Modelle, das seit dem ersten Auslieferungstag im vergangenen Jahr im Alltag genutzt wird, zeigt 93 Prozent an. Andere Nutzer berichteten jedoch teilweise von Zahlen im hohen 80-Prozent-Bereich.

Wenig Veränderung bei der Apple Watch

Bei der Apple Watch Series 9 und Ultra 2 hat sich im Vergleich zum iPhone 15 noch weniger verändert. Wie MacRumors schreibt, gab es bei der Series 9 keine Änderungen am Stromspender. Das 41-mm-Modell bietet weiterhin 282 mAh, während in der 45-mm-Variante 308 mAh parat stehen. Der Akku der Apple Watch Ultra 2 wächst hingegen leicht von vormals 542 mAh auf nun 564 mAh.