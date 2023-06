iPhone 15: Apple-Fans müssen mit diesem Preis-Schock rechnen

Bereits März gab es erste Berichte, dass Apple möglicherweise die Preise seiner kommenden Smartphones erhöhen könnte. Damals ging es primär um den US-Markt, der von den Erhöhungen im vergangenen Jahr nicht betroffen war. Wie Barron’s in Berufung auf den Wedbush-Analysten Dan Ives berichtet, soll das iPhone 15 teurer werden als die aktuellen Modelle. Während dies für die US-Kunden den ersten Preisanstieg bedeutet, könnte es Deutschland und weitere Teile der Welt zum zweiten Mal in Folge treffen.

iPhone 15 soll teurer werden: Unklarheit über welche Modelle

Neben Inflation war auch der US-Dollarkurs im Vergleich zum Euro einer der Gründe für die Preiserhöhungen im vergangenen Jahr. Seitdem hat sich der Kurs jedoch wieder eingependelt. Glaubt man den neuen Berichten der Analysten, ist dies aber offenbar kein Grund, eine weitere Erhöhung beim iPhone 15 auszusetzen.

Unklarheit besteht jedoch derzeit, ob es alle Modelle des iPhone 15 treffen wird oder nur ausgewählte Varianten. Während Ives keine Namen nennt, wird Jeff Pu von Haitong International Securities laut Supercharged konkreter.

Renderbilder des angeblichen iPhone 15 Pro

Der Analyst schreibt in einem Bericht, dass das iPhone 15 Pro Max eine Preiserhöhung sehen könnte. Er sagt weiter, dass der durchschnittliche Verkaufspreis der neuen Apple-Smartphones steigen werde. Dieser soll sich durch ein steigendes Volumen ergeben. Er erwartet, dass Apples Auslieferungen um 11 Prozent im 4. Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahr steigen werden. In Anbetracht der Lieferprobleme beim iPhone 14 Pro im Herbst 2022 wäre eine derartige Steigerung keine Überraschung.

Ein Grund für die steigenden Preise beim iPhone 15 Pro Max könnte die neue Technik im Inneren des Smartphones sein. Laut diversen Gerüchten wird Apple dem Flaggschiff in diesem Jahr unter anderem eine neue Periskop-Kamera für Telefotoaufnahmen spendieren. Das reguläre Pro-Modell soll diese nicht erhalten. Gleichzeitig könnte laut Pu in beiden Pro-Versionen mehr RAM zu finden sein. Genaue Angaben, um wie viel die Preise des iPhone 15 steigen könnten, machten die Analysten nicht.

Preiserhöhungen möglicherweise nur für die Pro-Modelle

Eine Quelle von Forbes hingegen sagt konkrete US-Preise voraus. Die Pro-Modelle sollen demnach 100 US-Dollar teurer werden. In Deutschland entsprechen 100 US-Dollar bei Apples Smartphone-Preisen derzeit 150 Euro. Damit würde lediglich der Unterschied zwischen dem regulären iPhone 15 und den Pro-Modellen größer. So könnten die neuen Preise also aussehen:

iPhone 15: 799 US-Dollar, 999 Euro

15 Plus: 899 US-Dollar, 1.149 Euro

15 Pro: 1.099 US-Dollar, 1.449 Euro

15 Pro Max: 1.199 US-Dollar, 1.599 Euro

Gerüchte zu Apples Preisen sind üblicherweise mit Vorsicht zu genießen. Im Gegensatz zu neuer Hardware, deren Details zum Beispiel aufgrund einer nahenden Fertigung des kommenden iPhone durchsickern könnten, hat Apples Management die volle Kontrolle über die konkreten Preise.