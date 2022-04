iPhone 14: Das nächste Apple-Handy im Videovergleich

In den vergangenen Stunden zeigte sich das neue Design des iPhone 14 gleich mehrfach in der Öffentlichkeit. Nachdem die neue Front des Pro und Pro Max bereits seit geraumer Zeit gezeigt und diskutiert wird, erlauben neue Bilder der Displays einen genaueren Blick. Gleichzeitig vergleicht Mac Otakara in einem Video die vier Modelle des nächsten Apple-Smartphones mit dem Vorgänger. Dabei zeigen sich wieder einmal schlechte Nachrichten für diejenigen, die ihre alten Hüllen mit dem neuen Handy nutzen wollen.

iPhone 14: Vier Dummies im Hüllenvergleich

Wie schon bei früheren iPhone-Versionen müssen sich Käufer des iPhone 14 darauf einstellen, auch in neue Hüllen investieren zu müssen. Selbst wenn du von einem iPhone 13 kommst, musst du ein neues Case kaufen. Der Grund sind bei allen Modellen die ausgeweiteten Dimensionen des Kamerabuckels auf der Rückseite.

Das iPhone 14 und 14 Pro scheint insgesamt leicht gewachsen zu sein. Damit war es bereits unmöglich, die neuen Smartphones in die alten Hüllen zu quetschen. Bei Pro Max sind die Dimensionen des Smartphones an sich zwar offenbar gleich geblieben, hier ist jedoch der gewachsene Kamerahügel ein Problem.

Wie MacRumors in Berufung auf Mac Otakara berichtet, hat man sich des Weiteren einige derzeit aktuelle Schutzfolien auf den neuen Displays angesehen. Diese suggerieren, dass sich unter anderem der Radius der Ecken geändert hat. Auch die Ränder des iPhone 14 sind offenbar etwas schmaler als zuvor.

Bilder der neuen Fronten bestätigen die vier Modelle

Neben dem Video sickerte in den vergangenen Stunden aber auch ein Foto von vier Display-Fronten durch, die im iPhone 14 zum Einsatz kommen sollen. Wie 9to5Mac berichtet, bestätigen diese frühere Berichte, dass Apples nächste Smartphone-Generation nur noch in zwei Dimensionen erhältlich sein wird.

Außerdem erlaubt das Bild einen besseren Eindruck der neuen Aussparung für die Selfie-Kamera und die Face-ID-Sensoren in den beiden Pro-Modellen. Statt der seit dem iPhone X bekannten Notch, sind es nun zwei getrennte Löcher in der Front. Hier ist ebenfalls zu erkennen, dass die Ränder etwas schmaler sind als beim regulären iPhone 14 und 14 Max.

Des Weiteren hat sich Bildformat von 19,5:9 auf nun 20:9 verändert. Das Display ist damit möglicherweise etwas länger als im iPhone 13 Pro und Pro Max. Berichte zu dieser Änderung gab es bereits im vergangenen März.