Neues iPhone-Update verfügbar: Dieses Feature bleibt uns Apple weiterhin schuldig

Zeitgleich zu den Arbeiten am nächsten großen Update in Form von iOS 16.2, welches im Dezember fertiggestellt werden soll, arbeiteten Apples Entwickler an iOS 16.1.1. Genau dies ist nun für iPhone und dank iPadOS 16.1.1 auch für die Tablets des Unternehmens verfügbar. Schon vor einigen Tagen gab es Hinweise darauf, dass die neue Software aktiv getestet wurde und in naher Zukunft erscheinen würde. Zu den Neuheiten in dem Update gibt es bislang nur wenige Details. Apple selbst spricht von „Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates“. Die nun geschlossenen Sicherheitslücken konnten es einem Angreifer erlauben, eine App zum Absturz zu bringen oder eigenen Code auszuführen. Eine zeitnahe Installation des Updates ist ratsam.

Ein naheliegender Kandidat für einen wichtigen Bugfix ist ein Wi-Fi-Problem, das laut MacRumors seit iOS 16.1 einige iPhone-Nutzer plagt. Derzeit ist aber noch unklar, ob dieser Fehler durch das iOS-Update auf Version 16.1.1 behoben wird.

Das Problem sorgt dafür, dass das Smartphone von sich aus die Verbindung mit einem WLAN trennt. In manchen Fällen tritt dies regelmäßig auf, andere Nutzer sprechen von zufälligen Trennungen. So kann es beispielsweise vorkommen, dass sich das iPhone über Nacht vom Wi-Fi-Netzwerk verabschiedet. Ein Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen bringt keine Abhilfe.

AirDrop-Änderungen in iOS 16.1.1

Das Update bringt außerdem eine Änderung an AirDrop mit. Diese Funktion erlaubt das einfache Teilen von Informationen mit Geräten, die sich in deiner Nähe befinden. Neben der Möglichkeit Daten von deinen Kontakte zu empfangen, kannst du dein iPhone auf Wunsch auch so einstellen, dass es von allen Apple-Geräte in der Umgebung gesehen wird.

Diese Funktion hat der iPhone-Hersteller nun in iOS 16.1.1 eingeschränkt. Zunächst nur in China bleibt sie nur für maximal 10 Minuten aktiv. Danach musst du sie in Zukunft wieder manuell reaktivieren. Das Feature wurde laut Bloomberg im Fernen Osten in Demonstrationen dazu genutzt, um Bilder an andere iPhones zu übermitteln. Dem Bericht zufolge soll diese Anpassung in AirDrop in Zukunft auch in allen anderen Ländern umgesetzt werden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Twitter ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

iOS 16.1.1: Was noch fehlt

Es gibt aber auch ein Feature, das Apple zwar schon versprochen hat, aber weiterhin nicht Bestandteil von iOS 16.1.1 ist. So fehlt jede Spur vom SOS-Notruf via Satellit. Diese Funktion ist Teil des iPhone 14, die nötige Software-Unterstützung ist aber noch nicht vorhanden.

Notruf via Satellit in iOS 16

Das Feature erlaubt dir auch außerhalb von Mobilfunknetzen oder WLANs einen Notruf zu tätigen und so mit den Helfern Kontakt aufzunehmen. Für deutsche Nutzer ist diese Funktion bislang aber noch uninteressant. Sie wird zunächst lediglich in den USA und Kanada verfügbar sein.

Das entsprechende Update soll weiterhin noch im November 2022 erscheinen. In einer aktuellen Pressemitteilung wiederholte das Apple dieses Versprechen.