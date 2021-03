iOS 14.5 Beta 3: Apple erweitert „Wo ist?“ um nützliches Feature

Schon seit vielen Monaten gibt es Berichte, dass der iPhone-Hersteller die eigenen Tracker zur Suche von Schlüsseln, Gepäck oder anderen wichtigen Gegenständen vorstellen will. Neben der Hardware muss aber natürlich auch die Software vorhanden sein und diese Features unterstützen. In iOS 14.5 Beta 3 ist dafür in der „Wo ist?“-App nun ein entsprechendes Menü zu finden.

iOS 14.5: „Wo ist?“ kann bald weiteres Zubehör finden

Schon in früheren Versionen von iOS 14 war es möglich, mit Hilfe eines kleinen Tricks ein verstecktes Menü in der App zu öffnen. In der dritten Beta von iOS 14.5 ist es nun vorbei mit Apples Geheimniskrämerei. Direkt beim ersten Start der App erscheint der Hinweis auf die neue Funktion.

Was this in beta 2? pic.twitter.com/EdgkKrWc4U — IceCool Tech (@IceCoolTech) March 2, 2021

Die Suche nach „Alltagsobjekten“ beschränkt sich dabei nicht nur auf Apples eigene Hardware. Wie MacRumors berichtet, sollen schon bald auch Beats-Kopfhörer und künftige Earbuds von Belkin unterstützt werden. Konkret sollen Beats Flex, Powerbeats Pro, Solo Pro und möglicherweise noch diverse weitere Kopfhörer der Apple-Tochter mit W1- oder H1-Chips von der Suche in der „Wo ist?“-App unterstützt werden.

Sollte man Rucksack, Kopfhörer oder Schlüssel verlieren, können dank Apples „Wo ist?“-Netzwerk andere Nutzer anonym dabei helfen, den Gegenstand wiederzufinden. Das System erinnert damit an das bekannte Netz, welches bereits seit vielen Jahren zum Beispiel von Tile im Einsatz ist. Im Gegensatz zu den Bluetooth-Trackern von Tile ist in Apples Fall aber keine Installation einer separaten App notwendig. Alle Geräte mit aktuellem iOS oder iPadOS können bei der Suche helfen.

AirTags: Wann kommen Apples Schlüsselfinder?

Zu Apples eigenen Trackern gibt es wie erwähnt schon seit vielen Monaten immer wieder Berichte zur geplanten Vorstellung. Zuletzt wurde berichtet, dass Apple die bislang als AirTags bekannten Schlüsselanhänger im Rahmen eines März-Events präsentieren könnte.

Apple AirTags (codename: B389)



- White front (no logo) CLEAN!

- Polished metal back

- Apple logo on back



3D render made by the AMAZING @CConceptCreator.



Sources shared with me a video of the real AirTags — to protect them, we made a 3D render to show you. pic.twitter.com/aKGOATXMMO — Jon Prosser (@jon_prosser) September 14, 2020

Die andauernden Verschiebungen werden mit der Corona-Krise begründet. Da sich die Tracker unter anderem dazu eignen, verloren gegangenes Gepäck wiederzufinden, vermuten viele Beobachter, dass in Zeiten ohne große Reisebewegungen die Vorstellung eines derartigen Trackers unnötig sei. Möglicherweise ändert sich dies schon in einigen Tagen oder Wochen.

Die AirTags sollen unter anderem über einen Ultra-Wideband-Chip (kurz UWB) verfügen, der eine äußerst genaue Ortung erlaubt. Mit Hilfe von Augmented Reality in der „Wo ist?“-App soll man so in der Lage sein, den zwischen die Sofakissen gerutschten Schlüsselbund problemlos wiederfinden zu können. Voraussetzung ist hier ein iPhone, das ebenfalls einen U1-Chip von Apple besitzt. Die Technologie ist seit dem iPhone 11 in Apples Smartphones integriert.

