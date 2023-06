Das gab es noch nie: Dieser Saugroboter kann Treppen steigen

Saugroboter sind in den vergangenen Jahren immer besser geworden. Zusammen mit einer Reinigungsstation, welche den Staubbehälter entleert und sogar die Wischpads wäscht, können sie das Putzen teilweise für Wochen komplett autonom übernehmen. Wäre da nicht ein bisher ungelöstes Problem: Treppen.

Der erste, Treppen steigende Saugroboter

Ein bisher unbekannter Hersteller will eine Lösung für dieses Problem gefunden haben. Auf der eigenen Website kündigt Migo den „Ascender“ an. Der viereckige Saugroboter verfügt über zwei seitliche Arme, mit denen er sich selbst über Stufen heben kann. Dabei ist er sogar in der Lage, die Stufen zu reinigen. In einem Video des Herstellers kannst du den Saugroboter beim Treppen steigen in Aktion erleben:

Bei dem gezeigten Video handelt es sich jedoch um eine Animation. Bleibt abzuwarten, wie gut die Technik in der Realität funktioniert. Die restliche Ausstattung ist mit anderen, aktuellen Saugrobotern vergleichbar. Zur Navigation kommt eine Laser-Navigation mit Kamera-Unterstützung zum Einsatz. Die Saugkraft gibt Migo mit 6.000 Pascal an. Außerdem soll der Saugroboter auch über eine Wischfunktion mit einer vibrierende Wischplatte verfügen. Gesteuert wird er über eine App mit Karten-Funktion, Teppich-Erkennung und No-Go-Zonen.

Vorbestellen bereits möglich

Auf der eigenen Website bietet man bereits die Möglichkeit, den Saugroboter vorzubestellen. Dazu ist eine Anzahlung von 5 Euro notwendig. Ausgeliefert werden soll ab August 2023. Eine limitierte Stückzahl ist für 999 Dollar (934 Euro ggf. zuzüglich Mehrwertsteuer) erhältlich. Im Handel soll der Saugroboter 1399 Dollar kosten.

Eine Vorbestellung zum aktuellen Zeitpunkt kann jedoch auch heikel. So handelt es sich bei Migo Robotics um eine neue Firma, die zuvor noch kein Produkt auf den Markt gebracht hat. Zudem ist die Website nahezu leer und verfügt über kein Impressum. Laut Handelsregister ist das Unternehmen in einem polnischen Wohngebiet gemeldet.

Doch unabhänig davon, ob der Migo Ascender schlussendlich auf den Markt kommt, arbeiten auch die anderen Saugroboter-Hersteller mit Sicherheit bereits an ähnlichen Lösungen. So dürften wir schon bald entsprechende Modelle kaufen können.