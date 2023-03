Ikea: Neuer Vappeby-Lautsprecher kommt für nur 15 Euro in die Läden

Die Vappeby-Serie ist dabei nicht vergleichbar mit der Symfonisk-Reise. Die beiden Lautsprecherserien richten sich an unterschiedliche Zielgruppen. Während es sich bei Symfonisk um Lautsprecher handelt, die du in ein Sonos-System integrieren lassen, die sich aber als Möbel oder Bild „tarnen“, ist die Vappeby-Reihe eine Bluetooth-Lautsprecher-Serie. Vor einem Jahr hat Ikea den ersten Lautsprecher dieser Serie auf den Markt gebracht, der mit einer integrierten Leuchte daher kam und optisch an Darth Vader erinnert. Mit knapp 50 Euro war er schon vergleichsweise günstig. Der neue Vappeby-Lautsprecher ist aber weitaus günstiger. Mit seinen 15 Euro könnte er ein echter Verkaufsschlager werden.

Vappeby: 80 Stunden Laufzeit und IP67-Zertifiziert

Er verspricht nicht nur 80 Stunden Gesamtspielzeit bei einer Lautstärke von 50 Prozent, sondern ist auch noch klein und kompakt. Der Akku hat eine Kapazität von 2600 mAh und kann laut Bedienungsanleitung per USB-C geladen werden. Als besonderes Highlight ist der neue Vappeby-Lautsprecher aber IP67-zertifiziert und als solcher perfekt für die Dusche oder den See geeignet. Auch ein kleinerer Sturz soll ihm nichts anhaben.

Der neue Ikea Vappeby

Zur Klangqualität können wir aufgrund einer Pressemitteilung natürlich keine Aussage machen. Aber angesichts des Preises und der Größe solltest du keine Wunder erwarten. Als kleiner Dusch-Lautsprecher oder für das Picknick am See oder im Park sollte er aber allemal geeignet sein und einen besseren Sound hervorbringen als dein Smartphone-Lautsprecher. Auch Wunsch kannst du auch zwei der kleinen Würfel koppeln und so Stereo-Sound bekommen.

Ziel von Ikea sei es, einen „hochwertigen Klang in einem vielseitigen Produkt anzubieten, das wirklich überall eingesetzt werden kann“. So zumindest preist der zuständige Produktmanager sein neues Baby an.

Der neue Vappeby-Lautsprecher ist nicht mit Symfonisk kompatibel und laut Ikea ab April weltweit verfügbar. In Österreich liegt der laut Ikea-Webseite schon heute in den Regalen. Er wiegt 190 Gramm und ist 9 x 6 x 9 Zentimeter groß.