Ikea: Dieser Streaming-Lautsprecher bringt auch Licht auf deine Terrasse

Die Vappeby-Leuchte ist tragbar und verfügt über einen Bluetooth-Lautsprecher. Sie ist also in keinster Weise an deine Wohnung gekoppelt. Du kannst sie auch im Schrebergarten, im Park oder am See einsetzen und so gleichermaßen für Musik und Licht sorgen. Dabei wird die Lampe besonders durch ihr Design auffallen.

Ikea Vappeby: Das steckt hinter dem neuen 2-in-1-Produkt

Es erinnert vor allem Star Wars-Fans an den ikonischen Helm der Filmreihe. Aber auch die inneren Werte überzeugen nach der Überzeugung von Ikea. Der integrierte Bluetooth-Lautsprecher sorgt für 360-Grad-Sound. Das eingebaute LED-Licht lässt flexibel zwischen zwei Lichtmodi wählen.

Vappeby gibt es in Blau und Grau. Die Lampe mit dem eingebauten Bluetooth-Lautsprecher ist in den ersten Filialen bereits vorrätig und kostet weniger als 50 Euro. Mit einem eingebauten Griff kannst du die Lampe leicht mitnehmen. Sie ist 25 Zentimeter hoch und hat einen Durchmesser von 17 Zentimeter. Zum Gewicht der Lampe gibt es keine Angaben, allerdings soll der Karton samt Inhalt und Schutzmaterial etwa 1,8 Kilo wiegen. Die Lampe wird also etwas weniger wiegen und sollte somit auch nicht beim kleinsten Lüftchen umfallen.

Die Lautsprecherleuchte hat nach Angaben von Ikea eine Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden und wird über USB-C aufgeladen. Ein Netzteil liegt nicht bei. Übrigens: Sollte es plötzlich anfangen zu regnen, ist das für die Lautsprecherlampe kein Problem – sie ist regenfest. Die Hauptteile bestehen aus ABS-Kunststoff, der Griff aus Polycarbonat und der Fuß aus Silikonkautschuk.

Musik ab: Spotify mit nur einem Knopfdruck

Vappeby verfügt über die Spotify Tap playback-Funktion. Die Einschalttaste dient dabei gleichzeitig auch als Taste, mit der Spotify von einem verbundenen Gerät aktiviert wird. Einmal gedrückt, setzt Spotify die Wiedergabe an der Stelle fort, an der sie zuletzt unterbrochen wurde. Drückst du die Taste erneut, spielt Spotify neue Musik basierend auf den Hörvorlieben der Nutzer ab. Vappeby funktioniert aber auch mit anderen Streaming-Diensten oder Audiodateien, die auf dem verbundenen Gerät gespeichert sind. Wie bei Bluetooth üblich heißt es koppeln und abspielen – auch vom Tablet oder Computer.

