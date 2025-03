Mähroboter ohne Begrenzungskabel: Der nächste Anbieter grätscht in den Markt

eufy, bekannt für Saugroboter und Kopfhörer, erweitert jetzt sein Portfolio um zwei Mähroboter. Auf dem Mobile World Congress (MWC) hat das Tochterunternehmen von Anker den eufy E15 und E18 vorgestellt – zwei Gartenhelfer, die möglicherweise die großen Namen der Branche, wie Husqvarna und Ecovacs, alt aussehen lassen könnten.

Mähroboter ohne Grenzen: Die Neuheiten von eufy

Die beiden neuen Mähroboter unterscheiden sich hauptsächlich in ihrer Arbeitsfläche: Der eufy E15 kann bis zu 800 Quadratmeter mähen, während der E18 sogar mit 1.200 Quadratmetern klarkommt. Trotz ihrer unterschiedlichen Kapazitäten haben beide Modelle die kompakten Abmessungen von 59,7 × 39,4 × 31,8 cm. Ausgestattet mit einem LED-Licht und einem modernen Kamerasystem, bestehend aus einer KI-Kamera und zwei 3D-Kameras, sind sie bereit, deinen Garten effizient zu pflegen.

Beide Roboter sind nach IPX6 zertifiziert, was sie besonders robust gegen Wasser macht. Die dazugehörige Ladestation misst 72,7 x 48 x 45,2 cm, und ein kostenloses Dach für die Roboter ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Ein großes Plus: Du benötigst weder Begrenzungsdraht noch zusätzliche Sender, was dir mehr Freiheit bei der Nutzung bietet.

Intelligente Navigation für einen perfekten Rasen

Die Mähroboter von eufy unterstützen eine maximale Steigung von 40 Grad beim E15 und 18 Grad beim E18. Die Schnitthöhe lässt sich zwischen 2,5 und 7,5 cm flexibel anpassen, sodass du stets den idealen Look für deinen Rasen erhältst.

Dank der AI-Vision-Technologie erkennt das Kamerasystem Hindernisse wie Bäume oder Spielzeuge im Garten und passt die Schnittdistanz automatisch an. Das bedeutet, dass du kaum manuell eingreifen musst. Verpasst der Mähroboter während des Mähens Stellen, fährt er einfach nach Beendigung der ersten Runde zurück und macht die Arbeit zu ende.

Nahtlose Integration und benutzerfreundliche App

Die neuen Mähroboter lassen sich laut Hersteller nahtlos in das eufy-Ökosystem integrieren. Du kannst sie über die eufy-App steuern, die dir auch für die Saugroboter zur Verfügung steht. Egal ob du Rasenflächen anpassen, No-Go-Zonen festlegen oder individuelle Mähpläne erstellen möchtest – alles soll möglich sein. Sogar die Mährichtung ist einstellbar, was selbst den Husqvarna 410XE Nera alt aussehen lässt.

Preis und Verfügbarkeit der eufy Mähroboter

Was die Preise angeht, so liegt der eufy E15 bei 1.499 Euro und der E18 bei 1.799 Euro. Ab dem 31. März werden die Mähroboter ausgeliefert. Bestellst du im Online-Shop von eufy vor und zahlst einen „symbolischen Euro“, sparst du 200 Euro beim E15 und sogar 300 Euro beim E18.