Huawei sucht nach dem Ausweg: Diese Funktion soll der Anfang sein

Es wurde schon in der vergangenen Woche wegen des Updates des Huawei P40 gemunkelt, dass die neue App „Petal Search“ auf den Handys der Chinesen landen wird. Nun findet sie offiziell den Weg auf die Smartphones und soll dort für einige Aha-Effekte sorgen. Wie das gelingen soll, zeigen wir dir im Folgenden.

Huawei Petal Suche

Eine der Kernfunktionen von Huawei Patel Search ist die Suche nach Apps. Sie gestaltet sich bisher für Huawei-Nutzer kompliziert. Der Grund sitzt auf der anderen Seite der Erde und heißt Donald Trump. Denn durch ihn gibt es keinen Google Play Store und somit ist der einfache Weg versperrt. Huawei hilft sich bisher mit einem eigenen App-Store, der AppGallery. Doch da darin bisher nicht die Masse an (populären) Apps enthalten sind, mussten Huawei-Nutzer mit neueren Smartphones auch auf andere App-Stores zurückgreifen. Das geschah bisher oft über eine Drittanbieter-App.

Arne Henkelmann von Huawei: „Wir bieten eine solche Lösung jetzt von uns aus an, die man global einsetzen kann.“ Der Vorteil ist dabei trivial: „Wir können sie auch pflegen und warten“. Auch deshalb wird sie in Zukunft in den Mittelpunkt bei der Huawei-Kommunikation rücken. Die neue App ist seit dieser Woche in der AppGallery verfügbar und nun auch offiziell für Deutschland vorgestellt worden.

Das kann die neue Huawei Petal Search App

Die Huawei Petal Search App – oder kurz: Petal Suche – ist eine frisierte Web-Suche. Der Fokus liegt aktuell jedoch klar auf der App-Suche. Die Petal Search Funktion kann aber und wird auch mit anderen Funktionen noch ausgestattet. Partner bei der Web-Suche sind unter anderem Qwant und Microsoft. Doch ein bisschen mehr als eine reine Suchfunktion ist dennoch verbaut. So sucht die App automatisch nach App-Updates auch aus verschiedenen Quellen.

Was bedeutet das? Sie sucht Apps im Internet und umschifft somit den Google Play Store. Ein Verifizierungssystem soll dazu mehr Sicherheit bieten, damit du nicht auf Betrügereien und kriminelle Webseiten hereinfällst. Eine Garantie gibt es aber nicht. Somit bietet sie in der jetzigen Form eher eine bessere Version der bisherigen Drittanbieter-App und keine durchschlagende Neuerung. Doch ein Schritt in eine etwas App-reichere Zukunft für aktuelle Huawei-Handys ist sie.

Ausblick auf Quick- und Corona-App

Huawei blickt zudem auf die Zukunft von Apps: Die Quick Apps erinnern in ihrer Funktionsweise an die FirfoxOS-“App“, die eher Bookmarks auf dem Homescreen des Smartphones waren. Ob man damit die Lösung des App-Problems hinbekommt, darf man aber bezweifeln.

Eine andere App steht derweil auch bei Huawei-Nutzern im Fokus: die Corona-Warn-App des RKI. Hier hat Huawei gute Nachrichten für Google-lose Smartphones aus dem eigenen Haus. Denn geplant ist, dass die App zur Eigenkontrolle des Ansteckungsrisikos in den nächsten zwei bis drei Wochen auch in der AppGallery erscheinen wird.